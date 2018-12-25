«Братья Систерс»: Ревизия Дикого Запада

Выдающийся и титулованный французский режиссёр Жак Одиар, сын не менее выдающегося сценариста Мишеля Одиара, давно поглядывал в сторону западного кинематографа с надеждой расширить свои творческие горизонты первым англоязычным фильмом. Помог ему определиться в итоге давний знакомый, актёр Джон Си Райли, чья производственная компания ещё с 2011 года владела правами на экранизацию романа канадца Патрика Девитта. Только получив пока главную награду в карьере — «Золотую пальмовую ветвь» за политизированный триллер «Дипан», Одиар объявил, что его следующим проектом станет англоязычный вестерн «Братья Систерс», в котором сам Райли и сыграет одного из братьев. Уже на ранних стадиях проект выглядел крайне любопытно: как французский реалист до мозга костей интерпретирует со своей точки зрения незнакомый жанр, который изначально полон условностей и своих правил? А когда к касту добавились такие актёры как Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол и Риз Ахмед, «Братья Систерс» тут же превратились в проект мечты не только режиссёра, но и всех ценителей жанрового кино.

История берёт своё начало в 1851-м году в Орегоне, на дикой и неприкаянной американской земле, которая всё сильнее и обширнее заражается золотой лихорадкой. Братья-наёмники по звучной фамилии Систерс — старший Илай (Райли) и младший Чарли (Феникс) — получают задание от таинственного Коммодора убить учёного и золотоискателя Германа Уорма (Ахмед), который изобрёл специальную химическую формулу, позволяющую искать золото без особых усилий. Выслеживать же Уорма было поручено разведчику Джону Моррису (Джилленхол), который должен был навести братьев на Уорма в оговоренном месте. Однако Моррис неожиданно проникается симпатией к идеям и мировоззрению химика, кроме того, он не может устоять и перед мыслью разбогатеть благодаря столь чудесной формуле. Братьям такой расклад не по душе, и они вынуждены продолжить своё путешествие вплоть до самого Сан-Франциско.

Одной из главных особенностей раннего кинематографа Жака Одиара было столкновение двух разительно противоположных героев — тех, кто «падают» (если брать терминологию его дебюта «Смотри, как падают люди») и уже «падших», но всё ещё заслуживающих искупления. Оба архетипа — одиночки, вынужденные идти к финалу истории вместе до самого конца. Первые — обычно невинные и добропорядочные (полицейский Симон из дебюта Одиара, юноша Альберт из «Никому не известного героя» и скромный, застенчивый бухгалтер Карла из «Читай по губам»). Галерею второго архетипа составляют воры-картёжники, обманщики да бывшие заключённые со сломанным моральным компасом, настроить который удаётся только благодаря положительному влиянию на них героев из первой категории.

В «Братьях Систерс» же нет совершенно никакого разделения на хороших и плохих парней. Да и в целом картина Одиара по всем пунктам подходит под описание классически ревизионистского вестерна — антигерои в центре истории, необычная мрачность тона, рост насилия на экране, критическое отношение к чрезмерной маскулинности, чёрный юмор и предпочтение реализма перед романтизмом. Последнее особенно важно, поскольку Одиар является одним из важнейших французских режиссёров этого направления, чей «Пророк» до сих пор считается одной из лучших реалистических драм современного европейского кинематографа. Отсюда получается, что «Братья Систерс» ― это некий взгляд иностранца на чисто американский (нередко романтизированный) жанр, куда более грязный и мрачный вестерн, в котором обильно изображаемое насилие предстаёт скорее метафорой Америки в глазах европейца.

Одиар предлагает зрителю не столько пиф-паф приключение в декорациях Дикого Запада, сколько методичное и размеренное размышление о самой природе мужского естества. Может ли насилие передаваться по крови от отца к сыну? Может ли корысть соседствовать с благими намерениями? Что является более весомой причиной прекратить заниматься разбоями и убивать людей — чувство вины или усталость? Разве вполне естественное стремление к лучшему обществу, в котором люди будут жить по морали и в согласии, всегда лишь только плод утопического мышления? Как бы это претенциозно не звучало, но «Братья Систерс» ― уникальный в своём роде экзистенциальный вестерн, послевкусие которого даже лучше, чем просмотр.

Конечно, в фильме есть немало знакомых мотивов из различных вестернов, порой он и вовсе вступает на проторенную дорогу, что в принципе неудивительно, но говорить про новизну «Братьев» в контексте жанра всё-таки нужно в последнюю очередь, а лучше и не затрагивать эту тему вовсе, ибо прелесть фильма в его идеальной структуре. Повествование движется словно при чтении романа — плавно, поступательно и, самое главное, совершенно непредсказуемым образом. Одиар, получивший приз за лучшую режиссёрскую работу на прошедшем Венецианском кинофестивале, мастерски встряхивает сюжетное русло не раз и не два, перемешивая отношения персонажей, их мотивации и географическое положение. В какой-то момент зритель попросту не знает, куда события повернут на этот раз, ведь, кажется, что мир фильма меняется столь же быстро и основательно, как Америка от захолустного Орегона до «вавилонского» Сан-Франциско.

От химии между Райли и Фениксом кино пылает ещё сильнее, нежели руки и ноги героев от специально приготовленного раствора для добычи золота. Чарли — вспыльчивый, неугомонный, бескомпромиссный и совершенно бесчувственный негодяй, любящий попойки и своё дело. Феникс, кому подобные роли не в новинку, заряжает экран завораживающей энергией, которую обуздать, кажется, по силе лишь Джону Си Райли. Его Илай мудрее, надежнее и куда более меланхоличнее брата. Он мечтает завязать уже со всем этим беззаконием, думает о том, чтобы наконец завести семью. Райли безусловно выдаёт один из самых богатых своих образов в карьере, его исполнение получилось глубоким не только из-за читаемых в глазах Илая искренних эмоций, но и благодаря тихим, слегка комедийным сценам. К примеру, эпизод с зубной щёткой, только начинающей входить в моду на Старом Западе, получился не просто очень забавным, но и доказывающим, что Илай — тот самый человек, в котором всё ещё теплится надежда стать однажды лучшей версией самого себя.

В противовес братьям Систерс работает тандем Уорма и Морриса. Джилленхола в фильме не столь много, как хотелось бы, однако он всё же впечатляет проработкой своего персонажа. Моррис — образованный денди, выпускник одного из первых университетов Восточного побережья, отчего манера его речи отличается изысканностью и уклоном в высокий штиль. Последнее, к слову, больше всего раздражает Чарли, привыкшего к простому изложению собственных мыслей. Моррис — эдакое воплощение человека завтрашнего дня, именно поэтому он сближается с идеалистом Уормом, который также смотрит исключительно в будущее да ещё и с надеждой. Риз Ахмед замечательно передаёт скромность и интеллигентность своего персонажа, вводя в сюжет утопическую историю, основанную на документированных рассказах последователей философии социалиста Анри Сен-Симона, которые в XIX веке пересекли океан в надежде построить новое общество в США.

Приятным дополнением к картине стал оригинальный саундтрек Александра Десплы, чьи богатые ритмы чередуют оптимистические настроения с нотками меланхолии. В принципе, то же самое можно сказать и о самом фильме: возможно, он слишком лёгкий, чтобы быть серьёзной драмой, и слишком суровый, чтобы именоваться комедией. Однако в конечном итоге все элементы — мрачный тон, чёрный юмор, плавное повествование и четыре замечательные актёрские работы — оказываются ровно на своих местах в химической формуле, позволяющей в потоке серых камней отыскать настоящее золото, коим и является экзистенциональный вестерн «Братья Систерс» Жака Одиара.