Какая-то странная традиция — действовать наперекор себе. Это вошло уже в привычку, когда ты встречаешь человека, вроде бы хорошо проводишь с ним время вместе, а после — приглашаешь к себе в гости. Однако на самом деле ты не хочешь этого и втайне надеешься, что он откажется от такой чести, но не предложить не имеешь права.

«Хочешь остаться на ночь?»

«Будешь добавки?»

«Обязательно загляни, как будет время!»

А всё почему? На первом месте желание не чувствовать себя свиньёй. Этого человека ты можешь хоть презирать, хоть ненавидеть, но сидеть за одним столом и проявить видимое радушие обязан, потому что менталитет такой. И это даже не этикет. Несколько тошнотворно думать, что тебя заставили свыше неписаными законами проявлять позитив ко всем — но это не законы. Это реализация своего эго. Хорошие манеры — не более чем желание показать видимость радушия безо всякой радости его реализации.

Потакать и потворствовать потенциально полезным людям — это одно дело, выгоды в общении не отменял никто. Но зачем же делать нежеланное тому, с кем контакта поддерживать в будущем не хочешь? Понты и самоутверждение. За предложением чего-либо кому-либо стоит желание не поделиться своими нажитыми непосильным трудом благами, а продемонстрировать их наличие и возможность дележа. А потом закономерное удивление: «А чего ради ты согласился? Надо же было читать между строк».

И такое общение превращается в угадайку — никогда не узнаешь наперёд, действительно ли предложение исходит от чистого сердца или же за словами «милости прошу» на самом деле скрывается «иди куда подальше и не докучай». Скучно жить людям, вот и не хотят говорить, что на самом деле в виду имеют. Некоторые видят в этом игру «кто кого перемудрит», некоторые просто воспринимают это как утонченную форму коммуникации. Реальность куда проще — в отличие от смысла реплики.

Конечно, если все будут кристально честными до мозга костей, общество сойдёт с ума и понятие дружбы попросту канет в Лету. Но так ли повредит миру немного больше внимания к сказанным словам?