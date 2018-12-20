Александр Липницкий про «СЛОВОНОВО»

С одним из основателей (совместно с Петром Мамоновым) культовой команды «Звуки Му» Александром ЛИПНИЦКИМ поговорили про наше рок-движение и про черногорский форум «СЛОВОНОВО».

— Представляя Липницкого, как музыканта, допустимо использовать эпитет «советский», ведь ты — фигурант рок-движения советской поры?

– Конечно, поскольку русский рок — из среды андеграунда, и я именно оттуда: многие наши общие друзья тебе могут поведать о наших знакомствах, Александр Градский, например…

— …С которым я беседовал накануне нашей встречи, и поскольку вы с ним по-разному относитесь к The Rolling Stones, я не удержался, напомнил ему об этом, и Борисыч разразился темпераментной тирадой, что это, дескать, его любимая команда (разумеется, после The Beatles), но… «петь они нихера не умеют, » — добавил маэстро, однако он не может не признать, что они вместе уже 5000 лет. Есть у тебя объяснение этому поразительному феномену?

— Ну, это как раз то исключение, которое подтверждает правило. Действительно поразительная живучесть этого дуэта, в том числе и чисто биологическая.

— Авторского дуэта Джаггер/Ричардс?

— Да, в первую очередь, гитарист Кит Ричардс, конечно. Который попробовав все мыслимые наркотики, остался тем не менее жив. Тюрьма, наркотики, снова тюрьма, наркотики, трагическая смерть Брайана Джонса: все это во многих фильмах цитировались, но недавно по каналу «Культура» увидел ленту, где собран самый негатив. И это смотреть было восхитительно, потому что я в принципе «любитель» нашего телевидения, то есть «врага надо знать в лицо», я ТВ изучаю всю жизнь.

— Так уж и «врага»? «Звуки Му» вниманием телевизионщиков были избалованы, как мне представляется.

— О чем ты говоришь? Нас впервые показали по телевизору в 1988 году. Нам на тот момент оставалось существовать всего два года.

Вот почему, например, «Скоморохи» того же Градского в сознании наших любителей рока не отпечатались? Потому что их по ТВ ни разу не показали.

Их, конечно, знала наша тусовка, мы с Петей (Мамоновым — Е. Д.) ходили на их выступления.

— Это когда Александр Буйнов выступал со «Скоморохами»?

— Нет, это уже 1967 год, после ухода Буйнова в армию, самый расцвет «Скоморохов»: нельзя не отметить ритм-секцию басиста Николая Ширяева и барабанщика Юру Фокина.

У нас в начале 70-х сложилась компания с группами «Удачное приобретение» и «Второе дыхание».

— Вы с Макаревичем вместе были на черногорском форуме СЛОВОНОВО?

— Для меня это было откровением, насколько успешным оказался этот проект Марата Гельмана, который смог собрать ярких людей, которые сейчас живут и работают в Европе на постоянной основе

Там были и Макаревич, и Гребенщиков. Но это было для заманки, чтобы публика собралась. Все-таки на концерт пришли и местные, живущие там, в Будве. Но в первую очередь, это, конечно, смотр людей, которые имеют свою политическую позицию, отличную от администрации нашего президента. И они ее все там высказывали и обсуждали, и были дискуссии.

Борис Акунин, Володя Сорокин, Шишкин, живущий в Швейцарии, Улицкая или художники (там были такие мастера, как Владимир Дубоссарский, Евгений Дыбский, Дима Врубель) реализовали там свои проекты.

— Ну а Липницкий что там делал?

— Меня как гостя пригласил музыкальный продюсер Александр Чепарухин. Мы немножко пополемизировали с Андреем Илларионовым, я ему напомнил об одном прогнозе января 2001 года. Мы вместе встречали Новый год и разделились во мнении. Я уже тогда был уверен, что менталитет офицера КГБ приведёт Владимира Владимировича Путина к тому, к чему он в итоге привёл, безграничной авторитарной власти. А Илларионов говорил: сейчас у нас будут такие реформы, что не узнаете страну.

В Будве Илларионов сказал, что людям свойственно ошибаться, но в первые годы очень много сделано было

Кстати, если вернуться к моим свежим впечатлениям от визита в Черногорию, одним из самых ярких впечатлений от форума СЛОВОНОВО стал для меня показ фильма Манского, который назывался «Родные» про конфликт на Украине — лучшая картина на эту больную тему. У Манского родственники живут во всех точках этого конфликта, начиная от Львова и кончая Донецком. И он ездил к ним, они рассказывали, в первую очередь, о своих взаимоотношениях между собой, как семья сумела или не сумела этот конфликт пережить. И учитывая, что это все его близкие родственники, там нет никаких спекуляций на эту тему, которые были наверняка в любом другом случае, если бы со всех сторон этого конфликта не были родные люди. Лучшая картина об этом, всем рекомендую посмотреть.

— А ты когда был последний раз на Украине?

— Мы («Звуки Му» — Е. Д.) играли там много концертов в 80-е, нас там очень любят. Последний раз — в Киеве на чемпионате Европы по футболу.

Я взял сыновей, уже был «Майдан», уже были баррикады на улицах, но всё было доброжелательно, чемпионат прошёл хорошо. Главное, что я успел показать сыновьям Киев постсоветский, он был интересный.

— Это вообще очень сложный вопрос, потому что в трактовке официального Киева мы находимся в состоянии войны. То есть они говорят, что Украина и Россия воюют, что Россия напала на Украину. В этом контексте любые заявления граждан России могут трактоваться неоднозначно; есть такой термин, как национал-предатели. Если война, ты не можешь оставаться нейтральным, ты должен как-то определяться. Если ты не на стороне той страны, гражданином которой являешься, то ты являешься не просто оппонентом, но и противником. Мне кажется, это очень сложный вопрос.

— Наша страна считает, что она не воюет и вообще никакого отношения к этому не имеет. Поэтому каждый из нас имеет право говорить об этой ситуации, как в мирное время, скажем так.

— В принципе, можешь ты с человеком, который, условно говоря, «крымнашист» работать? Или для тебя этот момент очень существенен?

— Вопрос очень по адресу, потому что в нашем проекте, который существует уже больше 20 лет — «Отзвуки Му» («Звуки Му» без Мамонова — Е. Д.) есть два обладателя недвижимости в Крыму. Это Серёжа Рыженко, который в «Машине времени» играл в восьмидесятые годы, прекрасный и музыкант. И второй — небезызвестный Александр «Фагот» Александров из «Аквариума», который играл с ними на скандальном выступлении на «Тбилиси-80». Он тоже незадолго до этого конфликта приобрёл домик в Крыму и проводит там время. Так что на наши концерты оба они собираются и мы на эту тему особо не разговариваем. Говорят: приезжай летом в Крым. Я отвечаю «нет» и всё.

— Приход Рыженко в «Машину времени», помню, обсуждался, реакция его фанатов немножко похожа на реакцию фанатов «Машины», когда они в «Росконцерт» перешли. То есть это было воспринято, как предательство.

— Конечно, Рыженко занимался панк-роком, у него была группа «Футбол». Но на самом деле мы вспоминали Подгородецкого, после его ухода шоумена не стало, а Серёжа отлично мог заменить Петю, он и плясал, и прочее. Потом у них и клавишник хороший появился, Саша Зайцев.

— Известно, что у него история тяжелая с наркотиками была, в результате он вынужден был уйти. У Макаревича спросил, почему наши рок-ветераны не пишут таких книжек, как тот же Кит Ричардс, достаточно откровенных, про вещества, которые для музыкантов являлось топливом. Он ответил, что надо дожить до 75 как Кит и тогда писать такие мемуары. Немножко Андрей Вадимович слукавил, мне кажется, в нашей традиции как-то не принято рассказывать вот эти подробности. Почему у нас стесняются говорить об этом рок-музыканты, которые, казалось бы, должны жить под девизом sex, drugs and rock-n-roll.

— Отвечу: это всего лишь поколенческая проблема. Люди, закончившие советскую школу другими быть не могут. Сергей «Шнур» Шнуров, например, уже помоложе, он уже и куда отвязнее.