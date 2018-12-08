Гайдай, домогающийся Варлей – не вставляет абсолютно.
“Вошел в номер…Хотел поцеловать…”
О, во сколько гостиничных номеров я входил!.. А скольких мне хотелось поцеловать!..
Когда через много лет, вспоминая аналогичный случай, рассказал о своем давнем желании одной суперзвезде, она вздохнула: ” Эх, что ж ты был таким трусливым дурачком?..”
Имею инсайд, что в ближайшие дни о домогательствах Эдуарда Успенского заявит старуха Шапокляк.
На сегодня еще не вполне решены ее финансовые договоренности с программой Малахова.
Гайдай Vs Варлей
Гайдай, домогающийся Варлей – не вставляет абсолютно.
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