Гайдай Vs Варлей

Гайдай, домогающийся Варлей – не вставляет абсолютно.

“Вошел в номер…Хотел поцеловать…”

О, во сколько гостиничных номеров я входил!.. А скольких мне хотелось поцеловать!..

Когда через много лет, вспоминая аналогичный случай, рассказал о своем давнем желании одной суперзвезде, она вздохнула: ” Эх, что ж ты был таким трусливым дурачком?..”

Имею инсайд, что в ближайшие дни о домогательствах Эдуарда Успенского заявит старуха Шапокляк.

На сегодня еще не вполне решены ее финансовые договоренности с программой Малахова.