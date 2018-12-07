Захар Прилепин – вечный золотоискатель?

Мне он нравился. Как может не нравится уверенный в себе человек, который льет бальзам слов на душу? О засилье пошлости, гадости, скачущих отечественных либералов, мерзости театра и гадости современной литературы? А еще – православный.. И не просто отправившийся на Донбасс – как все мы, мелкие и никчемные, а с оружием – защищать. И публицист – великолепный. И писатель – не из самых плохих. В общем, аватар, мессия и лидер – в одном флаконе..

Повесить на стенку – и молиться по пятницам.

Если бы…если бы… Если бы не поступки. Они как-то высвечивают то, что есть за душой.

Вот как Брилев.. Ну до чего душка – лапушка. И правильный. и с огнем во взоре.. А уж слова … А вот подсветили фонариком – и пожалуйста. домик а Лондоне, да гражданство. Вот и думай, отчего свечение в честных глазах происходило.

У Прилепина – с этим все нормально. И писателем стал вполне легально. Как Ирина Прохорова ( сестра олигирха) метко заметила :” Современные знаменитые литераторы? Кого надо, того и назначим..” Правильно, вобщем, сказала.. Они – назначают. Проросийский не проскочит . А Захар продрался сквозь угольное ушко.. ну мы же не сомневаемся – исключительно по гениальности..

Потом как-то стало просвечивать свечение сквозь огненные речи – то поддержка Серебренникова – большого режиссера голых задниц и пылесоса бюджетных денег. То дружба взасос с Э. Бояковым – одиозным генератором всех этих инсталляций “Золотой маски”, скабрезных постановок, любезного друга Собчак и т.д.

В Донецке как-то тоже не задалось. Захарченко охладел явно к храброму Прилепину. От Донецка остались только красивые фото венчания. Жених – в камуфляже, невеста с пистолетом. Все в лучщих традициях махновщины. Похоже очень.

Но Прилепин и тут произнес страстную речь – в интервью – дескать, он, Захар, уехал оттуда, потому как не хочет сражаться за чужие бизнес-интересы. Типа, за свои не дали, а он хотел.. А за чужие – нет, увольте..

Ну что сказать – что окунул в грязь – посмертно Захарченко? Которого ИСКРЕННЕ любили и чтут в Донецке.. Что уж тут говорить.. так бы все и позабылось..

Да вот последняя подлость бесстрашного писателя – уж как-то совсем вне рамок. Захват МХАТА. Татьяны Дорониной.

То, что захват – это и ежу ясно. Даже представляю как.. наверно, начал Эдуард Бояков : “А что мы Захар все, как бедные авантюристы все золотоносные жилы ищем? То в литературе, где ничего не платят? Телевидение приглашает мало и плохо.. С партией не удалось – не сколотили.. Из Донецка – попросили.. А вот не замахнуться ли на вечное? театральное? Вон Серебренников сколько вывел бюджетных денежек – на пару домиков в Берлине хватило да еще где.. Деньги -то там не меряны да не считаны.. А мы как раз по этому профилю – гениальны и ухватисты..”

То, что выбрали МХАТ Дорониной – а кого же еще? Не Захарова же теснить в его 82 года? И не Джигарханяна в 83? Да все там старцы.. Но за ними КТО_ТО стоит. За Дорониной не стоит никто. Только ее честь и совесть. Идеальный объект для поглощения.

Сделано подло. За спиной. А впрочем, кто там топил за СОВЕСТЬ?

Ну что ж – порадуемся за парней. Они нашли свою золотоносную жилу. наконец, привалило.. И бегать особо не пришлось. И отгавкиваться – не от кого..

Все тихо -мирно.. Зато – огня сколько в глазах патриота Прилепина прибавилось, сколько страстности в речах..