Художественный руководитель театра им. Гоголя Кирилл Серебренников обратился с открытым письмом к актерам в связи с их намерением провести несанкционированный митинг, – сообщает МК ТВ. В письме Серебренников призывает успокоиться всех, кто недоволен его назначением на пост художественного руководителя [Читать...]

Театр «Гоголь-центр» под руководством Кирилла Серебренникова объявил планы на предстоящий сезон. В новом сезоне зрителей театра ждут два новых проекта его худрука, которыми станут “Маленькие трагедии” Пушкина и документальный спектакль “Похороны Сталина”. А вечером 7 сентября 2016 года [Читать...]