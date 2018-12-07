Я очень не хочу, чтобы Серебренников получил реальный срок.
Не сомневаюсь, что после суда его выпустят на свободу, засчитав в срок отбытия домашний арест – машина в эту сторону уже запущена и будет именно так, что хорошо.
Но вот не могу отделаться от сказанного режиссером на суде о том, что, получив театр, он сразу хотел уволить всю старую труппу театра имени Гоголя, однако с сожалением узнал, что не может этого сделать на законных основаниях.
Ничего, конечно, что это люди, часто немолодые, с семьями, детьми и больными родителями.
Ну, “не вписались в рынок”, бывает…
Когда ты гений – можно ломать судьбы через колено, ведь они просто прах с твоих целеустремленных ног
Серебренников
Я очень не хочу, чтобы Серебренников получил реальный срок.
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