{ 2 декабря 2018 }

Михалков Vs Дудь

Рубрики: [Фейсбук]  

Посмотрел Михалкова у Дудя, допрежь наслушавшись и начитавшись отзывов.
Не ошибся: каждый рецензент увидел в передаче не то, что там было, а то, что хотел увидеть, исходя из своих политических воззрений и личного отношения к участникам.
У меня нет ни всепоглощающей любви, ни сжигающей ненависти к Михалкову ли, к Дудю ли, поэтому я увидел просто передачу.
К слову сказать, изрядно затянутую.
В которой каждый достиг поставленной цели.
Думаю, что участники разошлись довольные собой.
В некоторых видах спорта при подсчете баллов не принимаются во внимание самая низкая и самая высокая оценка.
Рецензенты же предпочли именно крайности, что больше говорит о них, нежели о Михалкове или Дуде

Аркадий Кайданов


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