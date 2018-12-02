Михалков Vs Дудь

Посмотрел интервью Познера Дудю. Про Дудя я читал, что это какой-то суперзверь в интервью. По отношению к Познеру он был удивительно комплиментарен. Дудь неплохой интервьюер, но. Все-таки я уверен (по-стариковски, наверное), что у серьезного журналиста должен быть жизненный [Читать...]

Идиома “дотрахаться до мышей” безнадежно устарела. Мыши уже вовсю трахают нас! Они называют себя телеведущими, собирают миллионы подписчиков в Ютьюбе и инсте, дают интервью Дудю, которому похеру мороз что Познер, что Лимонов, что хабалистая мышь по фамилии Ивлеева, [Читать...]

Про феномен успеха Дудя выскажусь, коль тему поднял Евгений Додолев. Главный козырь Дудя это умение задеть за живое, зацепить струны души ровесников, чисто интуитивно разобраться в тонких материях. Иными словами, это талант свыше, такому не учат в школах [Читать...]

Ныне стремительно моднеющего чувака по фамилии Дудь я запомнил с первого его появления в качестве ведущего программы «Удар головой» на приснопамятном канале «Россия 2». Такого лица в прямом смысле слова на федеральном канале видеть не доводилось – словно [Читать...]