«Закат»: Под вуалью

«Позвольте посмотреть, что скрывается под этим». Лёгким движением женской руки мы видим, как поднимается прекрасная вуаль с лица молодой девушки, обнажая застывшее на нём смятение, растерянность и ещё целую палитру чувств, пока недоступных для считывания зрителем. В раннем детстве Ирис (Юли Якаб) потеряла родителей при пожаре, а теперь всё, что у неё осталось от них, это знаменитая фамилия Лейтер. Она до сих пор на слуху во всём Будапеште, куда героиня возвращается, чтобы устроиться модисткой в самый престижный модный дом во всей Австро-Венгерской империи, который занимается пошивом изысканных шляпок и носит ту самую фамилию Лейтер. Когда-то им управляли родители Ирис, а теперь некто Оскар Брилл (Влад Иванов), деятельный предприниматель, восстановивший здание после пожара и вдохнувший в него новую жизнь.

Фраза, открывающая «Закат», является ничем иным как ключом к дешифровке монолитного и зачастую уходящего в поле метафизики произведения венгерского режиссёра Ласло Немеша, который за свой прошлый фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля (фактически второе место), а затем и премию Оскар. Большое достижение для любого кинематографиста, а для дебютанта и вовсе выдающееся. Поэтому внимание ко второму фильму Немеша, премьера которого состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля (откуда лента увезла приз ФИПРЕССИ) было чрезвычайно высоким. Важно было удостовериться, был ли это случайный, одноразовый успех или же Венгрия нашла полноправного преемника Белы Тарра, способного стать достоянием страны на мировой арене авторского кино.

Вуаль поднимается с лица Ирис в начальной сцене, потому что работающие в доме моды девушки сочли её за клиента и тут же предложили примерить парочку красивых шляп. Но как только душный от потока покупательниц воздух сотрясает настоящая фамилия девушки, все на мгновение замирают, словно увидев мертвеца. События далее можно охарактеризовать как спуск в самую глубь кроличьей норы — Ирис не берут на работу, однако она не оставляет попыток всё-таки туда устроиться, постепенно узнавая, что Брилл далеко не столь безупречный джентльмен, за кого он себя выдаёт. Параллельно этому героиня узнаёт о существовании своего брата (вероятно, их разделили сразу после смерти родителей, когда Ирис было всего два года), которого вроде как обвиняют в убийстве некого графа и в руководстве тайным националистическим движением, готовящим переворот.

Однако нить сюжета на протяжении всех двух с половиной часов постоянно будет ускользать как солнце при закате. Вы не сразу поймёте, какие цели преследует героиня, что случилось с ней в детстве, зачем она начинает выстраивать цепочку собственных расследований — дело в уникальном и ни на что не похожем киноязыке Ласло Немеша, который он сам изобрёл в своём дебютном фильме и с успехом продолжает оттачивать здесь. «Закат» построен на исключительно крупных планах героини — все два с лишним часа мы вблизи наблюдаем за лицом Ирис либо же следуем за ней вместе с камерой Матьяша Эрдея, которая не отпускает девушку дальше расстояния вытянутой руки, позволяя зрителю наблюдать за происходящим лишь из-за её плеча. Кроме того, если в футболе есть термин «игра без мяча», то в данном случае по аналогии Немеша можно смело назвать мастером по работе с закадровым пространством. Как и в «Сыне Саула», всё самое страшное и шокирующее происходит либо в глубоком расфокусе, либо за кадром, но при этом благодаря богатым аудиовизуальным образам у нас в голове вырисовывается отчётливая картина ужаса как царящего в концентрационном лагере, так и в великой европейской империи на своём закате.

«Сын Саула» уже начинался в аду, где главному герою пришлось проходить по всем его семи кругам в поисках сына, здесь же Немеш начинает с кадров элегантного, залитого солнцем Будапешта, в котором красота и грация ещё остаются частью городской эстетики. Но ближе к концу будет нарастать не только напряжение, но и визуальный ряд — краски сгущаются, преобладают ночные сцены, крупные планы вызывают дезориентацию и клаустрофобию, отчего на втором часу зрителю попросту трудно дышать, словно при пожаре. А что горит, спросите вы? Здесь уже вступает аллегорический подтекст фильма, так сказать, всё, что сокрыто под прекрасной вуалью солнечного Будапешта. Ведь неспроста где-то на полпути к истине один из персонажей бросает Ирис ещё одну важную для понимания общей картины фразу — «Ужасы мира скрываются под бесконечно милыми вещами».

События фильма развиваются в 1913 году, буквально на пороге Первой мировой войны, смрад которой уже потихоньку подкрадывается из всех частей загнивающей Австро-Венгерской империи. Ирис выступает в роли вируса в некогда здоровом и великом теле, по которому она совершает свою одиссею, отчего мы постоянно наблюдаем за похожей реакцией окружающих на её присутствие — второстепенные герои обычно с опаской относятся к Ирис, часто уходя от ответа на прямые вопросы, предпочитая молчать или и вовсе отвечая агрессией: организм борется с вирусом. Всё это тоже особенность кинематографа Ласло Немеша. Но стоит повториться, в «Сауле» квест героя считывался вполне буквально, здесь же приключения героини зачастую приобретает характер символический — через неё проецируется то эфемерное чувство и напряжение, царившее в сердце Европы перед началом одной из страшнейших трагедий в истории. Как это уловил режиссёр и решился передать на экране, заслуживает высочайшей похвалы, ибо он здесь оперирует исключительно зрительскими ощущениями — пусть нам не разжевывают ничего с экрана, мы почти не слышим логичных диалогов, не видим большинства хаоса, царящего в сантиметре от рамки кадра, «Закат» оказывает невероятное психологическое воздействие, пробуждая коллективный исторический опыт, сокрытый в геноме каждого европейца.

«Закат» ― очень сложное и многогранное произведение большого мастера, который, естественно, на волне громогласного успеха своего дебюта порой слишком высоко задирает нос, перебарщивает с пафосом и длиной своего второго кинополотна. Тем не менее это совершенно искусная работа, дарующая при просмотре неподдельное ощущение чистого кинематографического удовольствия, хоть и состоящего преимущественно из ночных кошмаров. Просмотр такого монументального, аллегорически заряжённого творения уж точно не назовёшь лёгким и приятным, однако безмерно талантливый Ласло Немеш гарантирует незабываемый опыт, вознаграждает богатыми впечатлениями и валит наповал своей отличительной эстетикой, предлагая зрителю тем самым глоток истинного авторского кинематографа.