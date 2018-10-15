Многие обнаружили, что червоточина фундамента, лежащая в основе нашего общего дома, никуда не делась. Она только разрастается. Без оценок девяностым далее следовать бессмысленно. Нельзя поносить девяностые по телевизору и одновременно строить Ельцин-центры. От такого фундамент ещё больше расползается. Нельзя в основе государства иметь грабёж. Более того, грабеж узаконенный.

Кстати, судьба Союза, как ни крути (при всех несомненных достоинствах страны) оказалась плачевна. Внуки первых комиссаров взяли всё да и поделили, только на этот раз между собой, закрепив победу 1917 именно таким образом.

Так что новый общественный договор, буде он возникнет, может быть связан только с оценкой девяностых. А в свете этой оценки – понимания и последующих лет.

Но оценка – это не «бла-бла-шоу» по телевизору. Это юридическая оценка. Документальная. Окончательная бумажка, броня – с прохождением через Думу и Совет Федерации. Возможно, что и через референдум.

Нам говорят, что пересматривать итоги приватизации нельзя – это, де, приведет к большой крови. Однако пересматривать пенсионный возраст можно. Пересматривать историю можно (у нас уже и немцы под Севастополем – воины). Всё, что угодно. Только не итоги приватизации.

Ну, биография господина Ходорковского нам намекает, что небо в ряде случаев на землю не падает. Да и кто говорит о посадках. Пока говорят об оценках. О том, что так нельзя. Так неправильно. На этом ничего толком не построишь.

По-Библейски: человек безрассудный построил дом на песке, и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.

Разрыв общественного договора может завести даже не в тупик, а в пустоту. А там, где пустота, там и Чапаев.