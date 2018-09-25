Дядя Ваня» представит людям «Людей» в  клубе «Москва»

Группа «Дядя Ваня» представит альбом «#Люди» в клубе «Москва» 29 сентября 2018 года. Пластинка станет уже третьим релизом группы и первым, изданным на территории России.

Альбом «#Люди» стал итогом трехлетней работы коллектива в студии и на концертных площадках. Название альбома «#Люди» выбрано не случайно. По словам музыкантов, все песни в альбоме – это песни про людей, для людей и написанные людьми.

– Знаки и призывы «Осторожно, люди!» могут быть восприняты и истолкованы каждым по-своему. Послание, которое несет в себе альбом «#Люди» достаточно простое: «Люди, думайте своей головой и оставайтесь людьми! – говорят участники коллектива.

По словам создателей, стилистика альбома сохраняет традиции русского рока с элементами нового звучания.

– Это гитарный рок и настроение рок-н-ролла, – говорят они.

Стоит отметить, что в этом альбоме первые в истории группы «Дядя Ваня» в написании текстов песен принял участие российский автор Игорь Брусенцев, известный по работе с Николаем Носковым. Именно он написал для Носкова такие хиты, как «Паранойя», «Я люблю тебя – это здорово» и многие другие песни. А для группы «Дядя Ваня» и их нового альбома «#Люди» он сочинил композиции «Восток» и «Любовь». Музыка и тексты остальных песен написаны самими участниками «Дяди Вани» – Иваном Вабищевичем, Александром Каикой, Сергеем Колтуном и Сергеем Подливахиным. На песни «Вой-На» и «Она» («Она пьет, курит и ругается матом») сняты видеоклипы, презентации которых прошли в 2017 году.

Сбор гостей в 18.30.

Начало в 19.00.

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