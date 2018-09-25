Поражения “Единой России” во Владимире, Хабаровске, Хакасии и Приморье – это, на самом-то деле, победа власти.

Чиновники – враги государства.

Чиновники везде хотят устроить своего Салтыкова-Щедрина, хотят всегда царить, всегда побеждать, чтобы КПСС, чтобы Туркменбаши, чтобы результат 99,9%, чтобы отчеты еще красивее, чтобы каждая копейка к нам с Иван Иванычем в карман, и чтобы ни один воробей мимо нас не проскочил без выданной нами справки в двух экземплярах с обязательным переоформлением через каждые две недели.

А не надо всего этого.

Сила государства не в том, что все его враги лежат носом в пол и просят о пощаде, а в том, что вместо врагов у него – сплошные уважаемые оппоненты, которые то и дело выигрывают, сопротивляются, что-то меняют, хотя в самых важных вещах все остается как было.

Проигрывать – полезно.

И проиграть в четырех регионах при двадцати с лишним выигранных – при пенсионной-то реформе – это самый легкий щелчок по носу, который должен намекнуть: учитесь договариваться, учитесь терпеть хоть кого-то, кроме себя с Иван Иванычем.

Умели же лет пятнадцать-двадцать назад? Пора вспоминать.

Может быть, мы еще доживем до того, что у нас не просто губернаторы в нескольких областях, а целое правительство окажется, страшно сказать, без бумажки в двух экземплярах, как это уже было однажды в 1998 году.

И, как и тогда, выяснится, что и от этого одна польза.

Отчеты, конечно, некрасивые получаются, понимаю.

Но реальная жизнь – это и есть некрасивый отчет.