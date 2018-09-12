А что, если Навальный наваляет Золотову? Сомнительно, конечно, но вдруг наваляет? Выйдет на ринг и со словами: «получай, коррупционер!», наотмашь ударит своего самоуверенного визави, ну, хотя бы, как Сванидзе! И симпатии народа будут не на стороне быковатого шефа Росгвардии. Или же Навальный предложит свой вид оружия для дуэли – шахматы или шашки, например? Может Леша силён в этих видах спорта? И обладатель крапового берета, сидя за шахматной доской, с тоской в глазах признает своё поражение и протянет Навальному руку? Удиви нас, Алексей! Ведь правда на твоей стороне! А вообще-то, конечно, несолидно как-то шефу Росгвардии превращаться в коверного клоуна из цирка шапито.