{ 12 сентября 2018 }

Клоуны

Рубрики: [Фейсбук]  

А что, если Навальный наваляет Золотову? Сомнительно, конечно, но вдруг наваляет? Выйдет на ринг и со словами: «получай, коррупционер!», наотмашь ударит своего самоуверенного визави, ну, хотя бы, как Сванидзе! И симпатии народа будут не на стороне быковатого шефа Росгвардии. Или же Навальный предложит свой вид оружия для дуэли – шахматы или шашки, например? Может Леша силён в этих видах спорта? И обладатель крапового берета, сидя за шахматной доской, с тоской в глазах признает своё поражение и протянет Навальному руку? Удиви нас, Алексей! Ведь правда на твоей стороне! А вообще-то, конечно, несолидно как-то шефу Росгвардии превращаться в коверного клоуна из цирка шапито.

Александр Вулых


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