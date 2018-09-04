Вот написал про нынешние непонятки – ( повышение НДС, рост доллара, пенсии) – и стало стыдно. За себя.

Значит, и я такая же неблагодарная скотина с короткой памятью – как многие. Кажется, что по-другому и не жили – дороги как стекло, красивые дорогие машины, по звонку на дом – все от меда до обуви, в универсам заходишь с мучительной мыслью – а что хочется?

Но видно многих ныне мучает синдром москвича – сколько ни делай, как на подносе не подноси блага – нос воротят.

Короткая память у нас, никакой информации у молоди. Все забыто.

А у меня в 90-е картина, ударившая в сердце. Майор-летчик в форме на обочине шоссе с ведром груздей. Продает.

Почему в форме? чтоб быстрее купили.. Сам горько шутит – как милостыню прошу – на форму.. Вчера с капитаном в соседней деревне дрова за картошку пилили. Ведро – за поленницу.

А по шоссе Киевскому редкие-редкие машины. Бензина нет. Я заправил бак, простояв шесть часов в Питере. Как раз до ПушГор – и обратно.

Знаю, понимаю, что эти суки – кудрины ииже с ними – они оттуда. Крепко зацепились. А Путин – он один. Против всего мира.

И держится. Так не будем же сами суками – предателями.