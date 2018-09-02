Ничего не пишу про Расторгуева, Радченко и Джемаля. Бедные они, бедные. Если есть кто ни то наверху – пусть обнимет их и убаюкает.

По факту ничего не пишу и писать не буду

Слишком сильно по близким и любимым людям всё это хлестнуло.

Одно скажу. Я плохо знаю центральную Африку, но основательно поездила по южной не как турист, а как путешественник. Охулиард у меня про неё историй – одна хуже другой

Африка – это очень страшно. Она не ваши сафари в Кении и воздушные шары в Танзании. И не книжка про белую масаи. И даже не моя первая на Африку реакция: “Блять, верните апартеид”

Это другой мир, другая планета. Другие правила, другая (никакая) цена жизни. Там не просто мёртвых, не просто своих – там собственных детей не особо считают (всякого сдуру ума залезшего в Замбези считать – счётов не напасёшься). Другое беззаконие (а законов там нет). Там даже белые другие (не Ливингстоны ни разу). Другая плотность пиздеца и ужаса. И к белым отношение другое. И серьёзный бизнес даже в “цивилизованной” Африке держат только арабы – которые за любой чих умеют топить в речке с крокодилами, а не бровки поднимать и ручками махать, умеют держать в страхе

И все, разыскиваемые Интерполом, спалившиеся везде, торговцы оружием – да, живут там. И даже строят себе города (в ожидании документалистов, несомненно, господибоже). Но это тот уровень выживаемости, до которого никакие документалисты ни с какими проводниками не доберутся. Никогда. Это сверхлюди – выжившие, живущие и решающие вопросы в Африке.

Я просто хочу сказать, что настоящая Африка – это очень опасно, очень жестоко и очень страшно. И жизнь там не стоит нихуя. И смерть там разнообразна и часта. И “не ходите, дети, в Африку гулять”, без Очень Хорошей Подготовки. Но и с ней будьте готовы. И очень осторожны. И очень туристы