Если Роналду перейдет в любительскую команду коллектива физкультуры, то на какое-то время он, конечно, привлечет к ней внимание, даже вытащит ее повыше в турнирной таблице, а потом его засосет рутина любительщины – начнет играть вполноги, станет бухать и трахать щелкающих семки фанаток команды.

Павел Лобков несколько лет назад пришел на ДОЖДЬ звездой УЖК “старого” НТВ, обладателем высокой профессиональной репутации и хорошего вкуса.

Шли годы.

Засосало.

Вообще, когда необходимо перманентно стебаться надо всем, что имеет касательство к стране, резьбу рано или поздно сорвет и вкус тоже вряд ли станет тоньше.

Тем паче, если вокруг безудержно резвится молодняк, уверенный в собственной гениальности.

Короче, Роналду спекся.

И ему уже кажется, что натужное ерничанье по поводу репертуара Кобзона – это хай класс, а высокомерная насмешливость в отношении прекрасной песни Таривердиева “Боль моя, ты покинь меня…” – показатель профессионального мастерства.

И что фраза “атомная бомба пела бы голосом Кобзона” – это пипец как смешно.

Вот разве что щелкающих семки фанаток бывший “Роналду” – Лобков все-таки не трахает.

Но это совсем другая история.