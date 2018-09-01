Посмотрел интервью Познера Дудю. Про Дудя я читал, что это какой-то суперзверь в интервью. По отношению к Познеру он был удивительно комплиментарен. Дудь неплохой интервьюер, но. Все-таки я уверен (по-стариковски, наверное), что у серьезного журналиста должен быть жизненный [Читать...]

Меня тут спросили, в чем секрет успеха Дудя? Все просто. Он часть спектакля.. И все силебритиз толпой повалили вдруг откровенничать с каким-то Дудем. Надо? Вот и Грудинин говорит, что любит Сталина. Нужно? Ок. Вот вам белоиммигрант Серебряков с [Читать...]

Про феномен успеха Дудя выскажусь, коль тему поднял Евгений Додолев. Главный козырь Дудя это умение задеть за живое, зацепить струны души ровесников, чисто интуитивно разобраться в тонких материях. Иными словами, это талант свыше, такому не учат в школах [Читать...]

Ныне стремительно моднеющего чувака по фамилии Дудь я запомнил с первого его появления в качестве ведущего программы «Удар головой» на приснопамятном канале «Россия 2». Такого лица в прямом смысле слова на федеральном канале видеть не доводилось – словно [Читать...]