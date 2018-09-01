{ 1 сентября 2018 }

Дудь

Рубрики: [Фейсбук]  

Идиома “дотрахаться до мышей” безнадежно устарела.
Мыши уже вовсю трахают нас!
Они называют себя телеведущими, собирают миллионы подписчиков в Ютьюбе и инсте, дают интервью Дудю, которому похеру мороз что Познер, что Лимонов, что хабалистая мышь по фамилии Ивлеева, которая, оказывается, невхрененная звезда.
Передача с ней – днище и кошмарный сон.
У Дудя оказалось очень короткое дыхание – ему уже явно не хватает профессиональной дыхалки, поэтому логично, что после ублюдочных вопросов Лимонову – в следующем эфире понеслось многословно и подробно о размере пиписьки самого Дудя с комментариями раздухарившейся Ивлеевой.
В общем, пусть мыши трахают тех, кому это нравится, а лучше бы они просто трахались между собой.
С меня достаточно этих оборзевших грызунов.

Аркадий Кайданов


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