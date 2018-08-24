{ 24 августа 2018 }

Зачем им это?

Рубрики: [Фейсбук]  

Как люди, уровень исторических знаний которых это роман Джованьоли “Спартак”, могут рассуждать о “коллективном западе”, историческом противостоянии России и англо-саксонского мира и прочих бессмыслицах? Зачем им это?
Давайте поговорим о сборе грибов, о засолке огурцов и вкусе новой “Балтики”.
Какой смысл рассуждать о войне, если ты даже их охотничьего ружья стрелять не умеешь. Твой зять – точно попадет в первую волну призыва, а поскольку он – мудак, его сразу убьют, и твоя дочь останется вдовой.

Сергей Мардан


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