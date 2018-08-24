Как люди, уровень исторических знаний которых это роман Джованьоли “Спартак”, могут рассуждать о “коллективном западе”, историческом противостоянии России и англо-саксонского мира и прочих бессмыслицах? Зачем им это?

Давайте поговорим о сборе грибов, о засолке огурцов и вкусе новой “Балтики”.

Какой смысл рассуждать о войне, если ты даже их охотничьего ружья стрелять не умеешь. Твой зять – точно попадет в первую волну призыва, а поскольку он – мудак, его сразу убьют, и твоя дочь останется вдовой.