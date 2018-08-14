{ 14 августа 2018 }

Я с вами!

Рубрики: [Фейсбук]  

Я с вами!

Друзья, я сам (сама) нахожусь сейчас в Вашингтоне, в Майами, в Португалии, в Юрмале, в Каннах (нужное подчеркнуть).
Но я призываю вас выйти на митинг и пройтись по улицам Москвы с гордо поднятой головой.
Да, я в прошлый раз тоже был (была) в Вашингтоне, в Майами, в Португалии, в Юрмале, в Ницце (нужное подчеркнуть).
Но я был (была) с вами!
Да, я знаю, что митинг опять не согласован с властями, и полиция может вас хватать и даже арестовывать.
Так вот знайте, что и в этот миг я с вами!
Сейчас я доем устрицы, салат «Нисуаз», улитки в чесночном соусе, Хамон Иберико де Бейота “Альбаррагена”, рыбу Фугу, фриттату с лобстером (нужное подчеркнуть) и обращу свой взор к России – она, я знаю, вон там, на Востоке.
Я буду смотреть в строну России долго-долго, и поверьте мне, а я никогда не вру, на моих глазах будут слезы. Нет, ни слезы горя – слезы радости!
Ведь я не сомневаюсь, что скоро вы встанете с колен, и тогда я вернусь – въеду в Москву на белом коне (кони уже закуплены) и приму от вас слова благодарности.
А пока – все на митинг.
Я с вами, друзья.

Михаил Дегтярь


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