Стремление к устройству “уютной маленькой Швейцарии” в качестве родины – наивно до невозможности.

Швейцария – она одна. Для еще одной просто больше нет места. Потому что, нет столько миллиардеров, которым нужен небольшой бандустан для комфортной жизни.

Все остальные маленькие аккуратные европейские государства регулярно топтались сапогами чужих солдат, а их население использовалось на шанцевых работах или для подвоза снарядов. Как какая-нибудь Бельгия или Голландия.

Возникшие на месте бывших великих империй национальные прыщи вроде Финляндии, Хорватии или какой-нибудь, прости Господи, Румынии, – это анклавы эскимосов, которых белые люди научили играть в футбол и пить водку, а потом бросили на произвол судьбы.

От этого – на них лежит печать неустроенности и сиротства.

Именно от осознания своего сиротства и оставленности, европейские индейцы с энтузиазмом бросились вступать в ЕС и НАТО.

Если больше нет Габсбургов и Британской короны, возьмите нас хотя бы сюда. Только не бросайте!

Дело даже не в том, что малые народы кого-то боятся или вступление в европейскую квазиимперию обещает им особые ништяки. Нет. Просто отдельная от большого мира жизнь, в качестве просто молдаванина или просто албанца, делает человека несчастным в своей бессмысленности.

А нужна хоть сколь-нибудь великая цель и светлое будущее.

Жизнь вне больших цивилизаций – это существование Сенегала и Киргизии.

Это – провал во времени. Черная дыра.

Тебя не существует. Ты – просто тень на земле, не оставляющая никакого следа. А для человека это совершенно невозможно – не оставить никакого следа после себя.

Поэтому люди пытаются вырваться из этих диких пустошей, где время остановилось в неолите, и бегут туда, где можно кем-то стать. Где можно воплотиться, перестать быть тенью.

Не надо исполняться спесью по поводу бывших сограждан бывшей Империи.

У России – отличные шансы стать второй Украиной, вторым Казахстаном, или Эстонией. В общем, стать еще одним местом на земле, где нет смысла оставаться…