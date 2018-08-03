В происходящем меня поражают не действия, допустим, господина Кудрина.

Господин Кудрин все эти годы оставался верным своим убеждениям. Carthaginem esse delendam – Карфаген должен быть разрушен, а пенсионный возраст повышен. На всех высоких форумах Кудрин произносил эту заветную формулу, наряду с другими, подобными – за что и снискал народную любовь.

Господин Силуанов мало в этом смысле отличается от старшего товарища. Он прямо заявлял, что именно пенсионеры должны расплачиваться за имперское величие и конкретно за Крым. Правда, потом брал свои слова назад, но явно за спиной держал пальцы крестиком.