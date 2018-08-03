{ 3 августа 2018 }

КУДРИН

Рубрики: [Фейсбук]  

В происходящем меня поражают не действия, допустим, господина Кудрина.

Господин Кудрин все эти годы оставался верным своим убеждениям. Carthaginem esse delendam – Карфаген должен быть разрушен, а пенсионный возраст повышен. На всех высоких форумах Кудрин произносил эту заветную формулу, наряду с другими, подобными – за что и снискал народную любовь.

Господин Силуанов мало в этом смысле отличается от старшего товарища. Он прямо заявлял, что именно пенсионеры должны расплачиваться за имперское величие и конкретно за Крым. Правда, потом брал свои слова назад, но явно за спиной держал пальцы крестиком.

Нет, меня поражают господа, которые издевались над Кудриным, пугали Кудриным общество, проклинали Ельцин-центр, бесконечно вспоминали 90-е, сравнивая их с нынешним благословенным временем.

И потом эти же господа без всякой внятной паузы начали с пеной у губ идеи господина Кудрина отстаивать. Оказывается, Кудрин все эти годы был прав.

Но никто из них даже слова не сказал – вот, мол, Алексей Леонидович-то был прав, а мы все ошибались.

Нет. Создаётся впечатление, будто все эти господа годами вместе с Кудриным таранили упрямое инфантильное общество, пробивая идею благостного повышения. А теперь это время пришло. Вчера было рано, а завтра будет поздно.

До этого пример настолько показательного переобувания наблюдала я только в истории с Максимом Кантором. Он совершил свой кувырок настолько нагло, что я опешила.

А тут не один человек. Не два. Очень и очень многие.

Прижимайтесь там сильнее к линии партии, а то она сейчас так колеблется, что ещё оторвётесь, болезные, и “улетите к едрене фене” (© Шолохов).

Ольга Туханина


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