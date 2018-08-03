Безопасность стоит дорого

Слава Богу, не часто, но все же мне приходилось в качестве репортера работать в горячих точках. Причем, горячей точкой может быть не обязательно война явная. Не менее опасны войны неявные – такие, как, например, в Ираке или в некоторых африканских странах – в Кот-д’ Ивуаре, Мали, ЦАР, ЮАР…В этих африканских странах убивают самым страшным образом – без причины, то есть просто так.

И потому поездки туда должны тщательнейшим образом готовиться.

Особенно, если речь идет о коммерческой съемке, по заказу богатых людей или компаний.

Несколько лет назад мне предложили поехать на такие съемки в Ирак и в Кот-д’ Ивуар. Первым делом я попросил гарантий безопасности. Мне честно ответили, что безопасность будет решаться на самом высоком уровне, но 100 процентов мне никто гарантировать не может. Так что ехать я должен все же на свой страх и риск.

Охрану в Ираке, сказали мне, будет обеспечивать одна из лучших американских компаний с гигантским опытом работы в горячих точках.

Как это выглядело.

Я подписал бумагу, что буду обязан выполнять все требования этой американской компании, какими бы дикими они мне не показались.

Итак.

Мы всегда выезжаем на трех бронированных автомобилях. Во время движения автомобили постоянно будут меняться в строю, чтобы не было понятно, кто в какой машине находится. В нашей машине находилось трое вооруженных до зубов рейнджеров. В двух других находилось по пять человек, также вооруженных автоматами, кроме того в этих машинах я увидел ручные пулеметы и нечто похожее на гранатометы.

Важное условие! Даже находясь в машине, мы обязаны были всегда быть в бронежилетах и в касках. Всегда. Не говоря уже про выходы из машины. А жара была 52 градуса в тени. Я умолял разрешить мне снять бронежилет хотя бы во время самой съемки, но каждый раз слышал отказ. Я устраивал истерики, кричал, что мы отказываемся от их услуг, что я сейчас позвоню тем, кто их нанял, но все равно было всегда только так, как сказали они, эти чертовы рейнджеры.

Как мы снимали. Допустим, я говорю, что хочу записать что-то вот на этой точке. По рации мое желание озвучивалось и для двух других автомобилей. 30(!!) минут машины начинали просто ездить в немыслимых направлениях – как я понял, смотрели, нет ли слежки. После этого мы подъезжали на точку. Старший включал передо мною секундомер. 5 минут. И ни секунды больше. 5 долбанных минут, за которые мы должны были что-то успеть снять, а еще и записать стендап на камеру. У меня была каждый раз только одна попытка. Во время записи вокруг меня становились 4 человека с автоматами на весу. Они попадали в кадр, я требовал их убрать, но ни разу мне этого сделать не удалось. Ровно через 5 минут нас заталкивали в машину – как бы я не возмущался.

Это был ад, а не работа.

Было много тонкостей – например, однажды я увидел, что водитель вел машину одной рукой, форсил, как это любят делать многие у нас. Старший рейнджер потребовал немедленно, чтобы водитель взял руль обеими руками. Ведь при любой нестандартной ситуации, он бы не смог удержать машину одной рукой. Потом старший рассказал мне, что водителю серьезно понизили зарплату за этот случай. Я тоже любил раньше вести машину одной рукой, с тех пор – только двумя, каждый раз это вспоминаю.

В Кот-д’ Ивуаре тоже были свои тонкости. Например, мы обязаны были вернуться в то место, где жили, не позднее 7 часов вечера и не имели права выйти оттуда раньше 7 часов утра – нас бы просто не выпустили. Место было очень интересное. Оно было обнесено реальным рвом. Окутано колючей проволокой , через которую пропускали ток. На крыше этого здания сидело не менее 5 снайперов.

Мне даже страшно представить сколько платила компания, которая меня наняла, за нашу охрану в Ираке. Мы работали там 7 дней. Думаю, что речь идет о нескольких сотнях тысяч долларов. Тоже самое и в Кот-д’ Ивуаре.

Так что Безопасность стоит дорого, ведь её правила написаны кровью.

И потому то, что произошло в ЦАР, иначе , как дикостью не назовешь. Те, кто их послали, должны были нанять таких же рейнджеров.

Кто-то сэкономил деньги. Кто-то бессмысленно погиб под градом железных пуль.

То, что группа поехала ночью не в бронированной машине, без бронежилетов и без вооруженного сопровождения – преступление тех, кто их послал на бойню.

И, похоже, за это преступление никто не ответит.