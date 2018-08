Безопасность стоит дорого

В наше время, когда преступность достигла невиданных масштабов, служить в правоохранительной системе – значит ежедневно рисковать жизнью. Война с преступным миром становится все более ожесточенной. С каждым годом множится траурный список сотрудников правопорядка, героически погибших, выполняя служебаный долг. [Читать...]

Отчего так неуютно жить? Чтобы разобраться в этом, попробуем осмыслить недавнее прошлое. Покуда у большинства граждан не было сомнений относительно правоты государственной политики, сохранялось ощущение внутренней безопасности. Первыми в правоте советского строя засомневались интеллигенты. У русского интеллигента есть [Читать...]

Отчего так неуютно жить? Чтобы разобраться в этом, попробуем осмыслить недавнее прошлое. Покуда у большинства граждан не было сомнений относительно правоты государственной политики, сохранялось ощущение внутренней безопасности. Первыми в правоте советского строя засомневались интеллигенты. У русского интеллигента есть [Читать...]

Розовое платье, в котором Мэрилин Монро исполнила свою песню «Diamonds Are The Girl’s Best Friends» в мюзикле «Джентльмены предпочитают блондинок», продано с аукциона. Покупатель заплатил за него $319,5 тыс., что значительно превысило прогнозировавшуюся перед торгами цену в $250 [Читать...]

ДОРОГО ЛИ СТОИТ РОСКОШЬ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ МУЗЫКАНТОМ – Дорого. Но это того стоит. Если вы действительно верите в то, что делаете, за это можно заплатить. О КОНЦЕРТАХ – Конечно, было бы здорово иметь возможность давать концерты только тогда, [Читать...]