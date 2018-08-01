О Войновиче и Солженицыне – комедия на фоне портрета

Покойный В. Войнович был хорошим писателем – не отнять. Он полностью соответствовал словам Куприна : “… каждый еврей родится с миссией быть русским писателем» (Письмо Ф.Д.Батюшкову 18 марта 1909 года),

Но он был очень обиженным писателем. Его не ценили. Нет, в Союзе печатали. И даже прославился писателем он в СССР. Но это ж – понимаете – мелко. Настоящая слава – она ЗА границами. Например, несгибаемого диссидента. И он старался. Изо всех сил. Не получалось.

Потому что эти диссиденты – уже махровые и заслуженные – были какие-то противные. То ли правду не ценили, то ли им Войнович не нравился.. То ли подозревали.

Вот, например – чета Сахаров- Боннэр. Он к ним с почтением. И пиететом. А она морду кривит. Почему?

И с Солженицыным так же. Там еще больнее. Войнович у истоков стоял – сам Твардовский нежнел лицом, когда читал за стопкой водки куски прозы своего открытого “гения”. Все на глазах.

И письма Войнович первый подписывал. В защиту. С открытым забралом. И так же пострадал. Вернее, пострадал плохо. Без шума. Неясно так пострадал. Даже самому противно. Уехал как-то так – стерто.

Хотел – шумно. Не получилось. Солженицын -паршивец всё испортил – не протянул руку помощи.

“…Когда в 1975 году два кагэбэшных бандита в гостинице «Метрополь» угрожали мне убийством и продемонстрировали один из возможных способов, я обратился к Солженицыну, жившему уже за границей, с просьбой меня защитить, но он не откликнулся. ”

И потом этот же Солженицын влез , куда его не просят. Учить вздумал, типа, русские писатели с издательствами не судятся. Это – он-то учитель – понимаю возмущение Войновича.

Это когда Войнович отдал текст в изд-во Струве – в Париже. И потребовал гонорар. Потому что неча – нищими прикидываться.

“Среди спонсоров издательства есть и ЦРУ (эта организация поддерживала все эмигрантские издательства, печатавшие книги, запрещенные в СССР), так что деньги у них имеются”

Вместо тридцати сребренников выдали три. Обидно. А тут еще Солженицын со своими поучениями.

Вы же понимаете, что и нормальный писатель этого не стерпит. И начнет правду-матку все крыть. Глаза открывать. дескать , кого в гении зачислили? Глаза что ли на заднице были?

И написал сразу две книги. Одну “Москва 2042″ – где вывел Карнавалова – Солженицыным. Язвительно.

Ну, тут же вся передовая дитературная общественость на него наехала – ” дескать, доколе? “. Сами видим, что погорячились..

Но ведь какой резонанс в мире – уже не задвинешь.. Так что, закрой рот.. Это ему сразу так и написали две белые лебедицы литературные – Лидия Чуковская и дочь ее – Люша. Цезарьевна.

И презрительно забыли о нем. О писателе. Нечего тут. Глаза открывать. Но гонимый и уже нерукопожатный писатель ( что не только обидно, а смерти подобно и безденежно) все-таки возопил.

В следующей своей книге. “Портрет на фоне мифа”. Дескать, мне уже все равно – в Россию вернулся, а Солженицынав лишний раз пну. Чтобы мировая передовая общественность убедилась, какую гадину на груди пригрели.

И по пунктам прошелся по творчеству.. Кстати, книга забавная – я прочел с удовольствием. Это не патриот Куняев обличает, это обиженный Войнович изнутри знает, на какие кнопки давить литературному обществу. Чтобы подчеркнуть – ну тупые, ну дураки… Ну выдвинули..

1) ( выдержки из книжки)

“…Дошел я до описания строительства заключенными Беломорканала и споткнулся на том месте, где автор предлагает выложить вдоль берегов канала, чтоб всегда люди помнили, фамилии лагерных начальников: Фирин, Берман, Френкель, Коган, Раппопорт и Жук. Но неужели среди начальников Беломора вообще не было русских, татар, якутов или кого еще? А если и не было, то надо ж понимать, что эти шестеро, как бы ни зверствовали, были всего лишь усердными исполнителями высшей воли. Истинным вдохновителем и прорабом этого строительства был как раз тот, чьим именем канал по справедливости и назван – Иосиф Сталин.”

( кстати, в отредактированной для школ “Архипелага” – этот кусок стыдливо стерт. Это мы – дети вертухаев. А не они. – прим. авт.)

2) “…Феликса Светова похвалил за то, что тот от имени евреев (а кто ему это доверил?) покаялся перед русскими и счел, что ручеек еврейской крови (не постыдился такое написать) ничто перед морем русской. ”

( Ну Солженицын, ну Светлов – вот сукины дети.. что позволили себе..)

3. “…Сидя в Вермонте и читая русские эмигрантские газеты, где работают евреи (а в каких русских газетах они не работают?), он называет эти издания «их газеты на русском языке». И это все тем более странно, что так или иначе всю жизнь ведь был окружен людьми этой национальности, чистыми или смешанными (да и жена, а значит, и дети его собственные не без примеси, а по израильским законам и вовсе евреи).

( вот она – благодарность за чуткое отношение и введение в избранный круг своих)

4. “….Владимир Солоухин в книге, написанной перед смертью, сожалел, что Гитлеру не удалось окончательно решить еврейский вопрос. Александр Исаевич уважал Солоухина и почтил приходом на его похороны (Булата Окуджаву той же чести не удостоил).

5. “…Отмеченный Солженицыным весьма положительно, Василий Белов евреев тоже сильно не любит. Сочинил притчу о лжемуравьях (читай: евреях), которые под видом своих влезают в муравейники и, пользуясь доверчивостью истинных муравьев (русских), постепенно пожирают муравьиные личинки, а свои псевдомуравьиные (еврейские) подкладывают, и в результате, понятно, истинные муравьи вымирают, а ложные (только неизвестно, кем они после питаться будут) остаются.

6..”…Обозначенный им самим круг чтения не широк и состоит из «деревенщиков» и двух-трех примыкающих к ним. Где-то отметил Владимира Солоухина, Георгия Семенова. Потом: «Умер яркий Шукшин, но есть Астафьев, Белов, Можаев, Евгений Носов. Стоят, не сдаются!..»

7. “..С отвращением сказал о диссидентах и правозащитниках, давая понять, что ничего общего у него с ними нет (а мы-то думали, что он сам диссидент и правозащитник). Демократическое движение обозначил (это уже кто-то отмечал до меня) презрительной аббревиатурой «демдвиж» и сам от него отодвинулся.”

8. “В неуважении прав человека Солженицын впоследствии продвинулся еще дальше. В дни, когда я пишу эти заметки, он повторяет настойчиво мысль о предпочтительности прав общества перед правами личности, а в прожекте обустройства России права человека поставил ниже интересов национальной безопасности.

Книга была написана в 2002 году – это “Портрет на фоне мифа”. Известности она не получила. Есть такое замечательно правило у либеральной общественности – игнорировать. Дескать, не слышу, не вижу..

Ежели поставил Вашингтонский обком – Солженицына гением, так тому и быть.. Больше некому. Закроем глаза на антисемитизм. С этими иноверцами всегда так – вроде начинают за здравие, а кончают за упокой.. ЦРУ им перестает нравиться..

Поэтому глас Войновича – был гласом в пустыне. Чуть сам нерукопожатным не стал.

А год Солженицына мы ныне празднуем – 2018. Широко будем праздновать. С любовью.

Потому как еще Твардовский говорил Нобелевскому лауреату Солженицыну, которого сам и вытащил на свет: «У вас нет ничего святого. Вам хоть ссы в глаза!».

А и то – все Божья роса..