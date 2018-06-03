“Эхо Москвы”, не приходя в сознание после всего случившегося на Украине, начинает опять публиковать Бабченко.

Бабченко рассуждает про этику и мораль. Плюёт, понимаешь, в лицо моралистам. Он, бедный, ходил месяц с мишенью на лбу. А его в чём-то упрекают.

Не знаю, в чём можно упрекать Бабченко. Тут и слово смешное – “упрекать”. Наши предки “упрекали” таких так: судили, ставили на грузовик, накидывали петельку, а потом отъезжали. Вот и все упреки. Никакой, понимаешь, мишени на лбу.

Чего желают на Украине? Ну, когда устраивают подобные провокации? Санкций. Толстомордый лысый Бабченко желает ещё копейку из кошелька русской старухи вытащить. Работает на это. Механизм-то прямой.

Но мы “не такие”. “Ой, убили!” И сразу Валентина Матвиенко желает помочь семье убиенного. Добрая, видимо, христианка. Из своего кармана… А, нет. Не из своего. Из государственного. Желает вытащить бюджетные деньги на помощь семье предателя. Желает выглядеть хорошей в глазах мирового сообщества. Плевать на родственников тех, кто погиб в том самом самолете, на родственников тех, кто сгорел в “Зимней вишне”. Их чувства не стоят ничего.

Вам важнее сто раз, что скажет импортная княгиня Марья Алеексеевна. Вы за наш счёт (за счёт страны, ага) хотите быть добры и снисходительны к врагам страны. Прямым, откровенным. Он, де, клоун? Ну, повесим, будет веселее звенеть бубенчиками.

Ваша фраза “мы не такие” начинает набивать оскомину. Потому что многие из вас именно такие.

Стремитесь вдобавок понравиться всем, кроме ваших собственных избирателей. Полноте. За деньги с вами дружить не будут. Деньги возьмут и в рожу плюнут вам, как Бабченко плюет. И будут правы. Потому что это слякотно и стыдно. Фу.