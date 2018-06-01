{ 1 июня 2018 }

Либералы

Рубрики: [Фейсбук]  

Надо все-таки перестать оправдываться по любому поводу. До момента чудесного воскрешения наша пресса называла случившееся трагедией, Аркадия Бабченко почему-то именовала российским журналистом и военным корреспондентом. Всячески подчеркивала его талант. Человек, дескать, заблудился. Ну, вот генерал Власов в свое время тоже сильно заблудился. Раз он воевал, то, значит, приносил присягу. Этой присяге Аркадий давным давно изменил. Он только что отработал на спецслужбы чужого и весьма недружественного нам гособразования с целью продолжения дискредитации нашей с вами Родины в мировом масштабе. То, что у них все вышло так, как вышло, не наша заслуга. Все время надеяться на тупость наших врагов не приходится. Бабченко если и журналист сегодня, то ровно такой, какие работали в Руанде на радиостанции “Тысячи холмов”. Ее деятельность была признана преступной и осуждена мировым сообществом.

Наши либералы любят сравнивать нашу прессу с деятельностью именно этой радиостанции. Но только что они публиковали десятки некрологов Бабченко, в которых воспевали его свободолюбие, мягко отмечая при этом “резкость его суждений”. Хотя это никакая не “резкость”, а расчеловечивание целого народа. Нашего народа.

И пора перестать называть либералами тех, кто в этом расчеловечивании соучаствует.

Ольга Туханина


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