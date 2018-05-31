Для начала прошу занести в протокол, что наблюдать счастливых людей, не говоря уже о том, чтобы делать их счастливыми, – выше радости для меня нет.

Завтра мои друзья ДМИТРИЙ, ДИМА БОЛДЫРЕВ И ИННА ЯКУШЕВА прошепчут или прокричат друг другу: «МЫ – ОДНО!».

Я стою на том, что, когда два сердца делаются родными, – вот в этом смысл жизни.

Если и есть в жизни люди, способные транслировать небесную гармонию, – то это влюбленные люди.

ИННА И ДИМА.

Они сидят напротив меня в ресторации, я их развлекаю, они заливаются.

Я-то их развлекаю, но это не мешает мне любоваться ими.

Я знаю, знаю: у меня 447 изъянов, но я умею радоваться за других.

ЗА ДИМУ И ИННУ, которые завтра станут ОДНИМ.

Семья – это эпос, жизнь без семьи – это байка про обстоятельства.

У ребят завтра официально начнется новая, захватывающая фаза жизни, они слушают меня, как аксакала, я же знаю только одно: в этом грубом мире нас спасут только любовь и терпение; только они.

Дмитрий, Инна, Инна, Дмитрий, не верьте Марку Твену: «Лучшая часть любви – рассказ о ней»; старика очевидным образом обделили.

Лучшая часть любви начнется для вас завтра и перетечет будни, которые – я проверял – можно превратить в Праздник одним лишь ласковым словом, одним лишь добрым взглядом, одними лишь объятиями.

Я предупреждаю вас: в такие дни, как завтра, я на радостях веду себя, презрев приличия.

То есть – как ЧЕЛОВЕК, знающий, что пока мы недовольны жизнью, она все равно проходит.

Я желаю вам красивой, как рахманиновские симфонниеты, совместной жизни; ее не бывает безоблачной, да и кому нужна безоблачная, нам нужны и штиль, и шторм, и страсть, и медитация, и, главное, нам до зарезу нужна уверенность, что нас любят и что мы никогда, никогда, никогда не будем одни.

А теперь, граждане Болдырев и Якушева, целуйтесь!

Сегодня прошу по-хорошему.

ВАШ ОТАРИК КУШАНАШВИЛИ, СТАРЫЙ ВЕРОЛОМНЫЙ СВОДНИК.