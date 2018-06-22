«Офелия»: Шекспир для детей

Как же печально наблюдать за тем, как история про героиню одной из самых известных трагедий Уильяма Шекспира на твоих глазах превращают в наивную сказку для детей. Именно так поступила режиссёр Клер МакКарти в своей картине «Офелия», которая фокусируется на одноимённой героине «Гамлета». Однако, как нам заверяют на первых же секундах фильма, эта история отличается от того, что было у Шекспира, и нас ждёт рассказ о реальной судьбе Офелии – с экрана открытым тексом говорят, мол, не спешите закатывать глаза, мы вам расскажем то, что вы ещё не знаете, просто потерпите первые минут 15. Как оказалось, терпеть пришлось все 114 минут хронометража.

Действующие лица: молодая дворянка Офелия (Дэйзи Ридли); королева датская и мать Гамлета Гертруда (Наоми Уоттс), взявшая под своё попечительство юную Офелию; король датский Клавдий (Клайв Оуэн); брат Офелии Лаэрт (Том Фелтон), а также сам Гамлет (Джордж МакКэй). По сути, нам предлагают вольный пересказ пьесы Шекспира, но только освещая все ключевые моменты с точки зрения Офелии. И, конечно, вписав всё это в детский рейтинг и превратив героиню трагедии в самую настоящую диснеевскую принцессу, у которой всегда чистое личико, красивое платье и даже причёска сохраняет свою идеальность после того, как героиня с головой окунается в озеро – неужели уже в 16 веке использовали водоотталкивающий лак для волос? «Офелия» ― это такая шекспировская пьеса, где всё самое интересное происходит, не снимая одежды и не проливая крови. В большинстве случае. Ибо в конечном итоге нам покажут обнажённую спину Ридли в единственной постельной сцене и покажут то, как меч в очень красивом предфинальном эпизоде всё-таки протыкает чьё-то сердце. Однако буквально в следующей же сцене МакКарти говорит зрителю, якобы у Шекспира всё было жёстко и кроваво, на самом же деле всё было по-другому: почти никто не погиб, да и вообще мир прекрасен, давайте любить друг друга.

Дэйзи Ридли может быть бесконечно очаровательной в «Звёздных войнах», но как доказал сначала полуразвлекательный «Восточный экспресс» Браны, а теперь и более драматичная «Офелия» МакКарти, у актрисы серьёзные проблемы с актёрской игрой. Она попросту не умеет оставлять после себя хоть какое-нибудь впечатление, ладно, в «Экспрессе» у неё была роль не главная, хоть и важная, здесь же она в центре повествования, однако ни одной действительно запоминающейся сцены со своим участием в фильме даже выделить нельзя. Как вообще можно сопереживать страданиям актрисе, когда у неё по лицу прокатывается одна идеальная слезинка, но при этом её глаза не то чтобы красные, они абсолютно сухие. Наоми Уоттс, имея куда меньше экранного времени, но исполняя сразу две роли в фильме, приковывает внимание к себе намного эффективнее.

Чем «Офелия» на самом деле радует, то это замечательной операторской работой Денсона Бэйкера, несколькими очень удачными музыкальными решениями (особенно в предфинальной сцене) и, конечно же, декорациями, платьями и причёсками. Все эти красивые замки, мелкие домишки, улочки, словно из «Страшных сказок» Маттео Гарроне, выглядят очень красиво, погружая зрителя в те далёкие времена, то же делают и роскошные платья, скорее всего, специально сшитые под каждую актрису. Тем не менее порой слишком заметно, что Клер МакКарти изрядно полагается на визуальную красоту своей картины, откровенно забывая об увлекательном повествовании. А как мы помним, Шекспира шедевры в наших сердцах на веки место за собой застолбили не лишь красотами сложения стихов, но и грацией, бурностью повествовательных ручьёв.