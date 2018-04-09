Правительство России намерено спасать попавшие под санкции компании российских олигархов. Вице-премьер Дворкович заявил, что “поддержка этим компаниям будет оказана в любом случае”. Думаю, всем понятно, что любая финансовая, дотационная помощь, налоговые льготы частным компаниям, попавшим под санкции США, будет осуществляться за счет бюджета России, то есть за счет населения страны.

СТРАНА, ПОМОГИ ОЛИГАРХУ!

Нам есть, чем гордиться в России:

Медведем, железной рудой,

Снегами, тайгой, керосином

И девичьих тел красотой,

Зарёй, что пока не погасла

Над речкой в туманных лугах,

Но главное наше богатство –

Российский родной олигарх!

Жирней становясь год от года,

Струит он божественный свет!

Лишь он – достоянье народа,

Которому равного нет!

Но кризис костлявой рукою,

Безжалостно, как крокодил,

Схватил его с силой такою,

Что наш олигарх загрустил!

Обрушилась стоимость акций,

Как под косолапым – кровать,

И стал он, спасаясь от санкций,

На помощь правительство звать

И рвать в исступленьи рубаху,

Крича на весь мир: «Ё-моё!

Страна, помоги олигарху!

Спаси достоянье своё!»

Его миллиарды сгорели,

И смысла оборвана нить,

И не на что пить в Куршавеле,

И рыбок с ладони кормить,

И рейтинг у «Форбса» так низок,

Что с ним не купить «Арсенал»!…»

И пишет правительство список,

Чтоб в Красную книгу попал

Родной олигарх наш российский,

Безденежный ласковый зверь,

Который теперь хлещет виски,

Страдая от этих потерь!

Нам больно смотреть, как Россия

Терзается этой бедой,

Как высохла прежняя сила,

Как мощь ее стала худой!

Поэтому в руки взяв ноги,

Поддержим правительство мы,

И сбросив штаны на налоги,

Спасем достоянье страны!