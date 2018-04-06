«Первому игроку приготовиться»: Она хотела танцевать, поэтому мы смотрели фильм

Лично я отношусь (и вам советую) к «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга как к такой комплексной, метафизической дани уважения приключенческому жанру в кино как таковому, который сам режиссер и популяризовал. Никто не будет спорить, что нет режиссёра, сделавшего для поп-культуры, приключенческого жанра, да и, выходя за рамки развлекательного кино, кинематографа в целом больше, чем сделал Спилберг, неспроста прозванный cinematic game changer’ом. Поэтому, если и есть в этом мире кто-то, кому по силе и кто больше всех достоин экранизировать «святой Грааль поп-культуры» Эрнеста Клайна, то это без сомнений только он. Более того, сам факт того, что фильм поставил именно Спилберг, лично для меня является его главным достоинством. Никто бы другой попросту не смог.

Такое отношение к фильму мне видится наиболее правильным, потому что если рассматривать «Игрока» с точки зрения основополагающих слоёв любой картины вроде сценария, актёрской игры, мотивации персонажей и так далее, то данное кино совершенно не работает. Мы имеем замечательно продуманный виртуальный мир ОАЗИСА, которому противопоставляется совершенно пустой и неубедительный мир реальности. Персонажи либо полностью нераскрыты, либо доведены до условностей, впрочем как и весь сюжетный каркас фильма. Больше всего меня, конечно, передёрнула истасканная до дыр тема повстанчества – единственное, что мне не понравилось в прошлогоднем «Бегущем по лезвию 2049». Но, вспоминая кино Дени Вильнёва, там хотя бы был грамотно прописанный мир (мы понимали, кто против кого, за какие идеалы идёт война), здесь же нет ничего, никаких ориентиров – от этого линия с повстанцами (которой, между прочим, нет в книге) кажется не просто притянутой за уши, а совершенно нелепой. Против кого это сопротивление? Против IOI? Тогда получается у этой корпорации есть какая-то политическая сила? Или они властны только в ОАЗИСЕ? Или страна управляется другой организацией, и сопротивление выступает против них, или…или…или… ну, вы поняли. Вопросы, сюжетные дыры, нелогичности наматываются плотным комом, способным связать по рукам и ногам любого сноба, забывшего о том, как получать удовольствие от кино. А ведь блокбастер Спилберга (давно он с этим жанром не работал – приключенческий «Тинтин» вышел в 2011, а предыдущий сай-фай аж в 2005) по своей задумке и форме, возможно, один из самых ярких представителей развлекательного кино со времён четвёртого «Безумного Макса» Миллера.

Среди актёров выделяется только Марк Райлэнс, который стабильно радует во всех последних коллаборациях со Спилбергом. Тай Шеридан хорошо вписался в своего персонажа, который, правда, оказался уж очень общительным и открытым для социофоба, проводящего сутки за видеоиграми, сериалами и фильмами восьмидесятых. Личная драма героини Оливии Кук ничего кроме смеха вызвать не может – с её-то внешностью мы должны поверить, что её Арт3мида с одним конкретным физическим изъяном, которого даже и не видно за чёлкой, может хоть кому-то не понравиться? Приятно было увидеть Саймона Пегга в необычном для себя амплуа, а вот специально придуманный для фильма герой ТиДжей Миллера только, если честно, раздражал. Обидно, что хорошему актёру Бену Мендельсону достаются ужасно карикатурные и унылые злодейские партии уже какой блокбастер подряд (и ведь впереди «Капитан Марвел»).

Поэтому давайте все вместе оставим эти обоснованные, но никому в случае с этим фильмом не нужные претензии в стороне, потому что «Первому игроку приготовиться» ― всё-таки вещь грандиозная и монументальная. Во-первых, визуально кино выглядит на десять из десяти, становясь, наверное, на первое место среди фильмов с лучшими спецэффектами (скинув с престола «Книгу джунглей» Фавро). Во-вторых, более значимого для поп-культуры фильма ещё не было и вряд ли будет. Я не скажу, что узнал и половину всех мелькающих персонажей и отсылок к каким-то культовым вещам, более того, из той половины, что я узнал, эмоциональный отклик у меня вызвали от силы процентов 50 (какого чёрта в фильме о поп-культуре 80-х нет Пакмэна, я до сих пор ума не приложу), тем не менее это не помешало мне поистине восхититься проделанной работой.

Я не считаю, что это тот тип кино, в котором отсылки использованы ради отсылок, хотя признаю, что элемент ностальгии всё-таки играет большую роль в зрительском восприятии. Вообще, по мне, это в первую очередь хвалебная песнь силе человеческого воображения – её конструктивной и даже спасительной мощи. Все эти персонажи, сюжеты и уже ставшие культурным достоянием целых поколений истории изначально были лишь чьими-то плодами воображения. Поэтому будь то секундное появление на экране Битлджуса, Черепашек-Ниндзя, Чаки, Бэтмена или Ти-Рекса (как персонажа «Парка Юрского периода», а не исторического прототипа из книжки) – всё это не для того, чтобы вызвать удивлённый всхлип какого-то геймера/меломана/киномана/гика и так далее, а чтобы почтить память и наследие неизвестных героев, чьё воображение и его плоды скрасили многим детство и, может даже, юность.

С художественно-авторской (исключая визуальную составляющую) стороны вопроса «Первому игроку приготовиться» назвать выдающимся получится едва ли, однако с точки зрения культурной значимости, картина Спилберга обречена на культовый статус. Лично я при просмотре испытывал детский восторг только от сцен в ОАЗИСЕ (причём почти каждую секунду), а вот в реальности выделить хочется только чарующим образом мягкие, полные ностальгической грусти сцены с Райлэнсом.

На мой взгляд, просмотр «Первому игроку приготовиться» ― отличный способ вспомнить, как это получать удовольствие от чисто развлекательного блокбастера, бросающего вызов твоему воображению. Получайте от кино удовольствие и не забывайте ценить реальную реальность.