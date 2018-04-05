{ 5 апреля 2018 }

Владимир Машков, Светлана Ходченкова И Александр Петров перевоплотятся в спецагентов

Рубрики: [Кино]  
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Светлана Ходченкова  

В Риге начались съёмки нового остросюжетного фильма Карена Оганесяна «Герой» с Александром Петровым, Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым в главных ролях.

В центре сюжета – история Андрея (Александр Петров), 15 лет назад прошедшего обучение в спецшколе Службы внешней разведки, где из подростков готовили агентов. В начале 2000-х проект закрыли, а главный герой давно осел в одном из европейских городов и уже не вспоминает о России. Однажды он снимает трубку телефона и слышит голос отца (Владимир Машков), считавшегося погибшим, – тот сообщает Андрею, что на него открыта охота. Его пытаются уничтожить неизвестные силы, и ему остаётся только бежать. Андреем теперь движет желание не просто выжить, но и вновь найти отца. На помощь главному герою приходит его первая любовь Маша (Светлана Ходченкова), у которой во всем происходящем тоже есть свой интерес. Андрей всё глубже втягивается в шпионскую игру, еще не осознавая ее истинных масштабов.

Александр Петров  

Производством картины занимается кинокомпания «КАРГО» при участии холдинга ВГТРК.

Режиссером проекта стал Карен Оганесян, известный работой над фильмами «Жизнь впереди», «Подарок с характером», «Домовой», а сценарий написал Николай Куликов – соавтор хитов «Я худею», «Движение вверх», «Экипаж», «Легенда №17».

В работе над проектом будут задействованы силы ведущих европейских и российских постановщиков трюков, фильм будет насыщен экшен-сценами, драками, перестрелками и экстремальными погонями. Кроме того, запланирована сложнейшая, но невероятно эффектная трюковая сцена с полетами на вингсьютах, для которой будут привлечены профессиональные спортсмены и каскадеры.

За работой  

Карен Оганесян, режиссер: «Это будет фильм, который по-настоящему интересно смотреть – зрелищный, с захватывающим сюжетом, неожиданными поворотами, живыми героями, заставляющими сопереживать им. Я считаю, это первый проект для российского кино в подобном жанре. Николай Куликов написал потрясающий сценарий, пропитанный не только интригами, но и иронией, что, на мой взгляд, ставит его на ступень выше привычных фильмов о секретных агентах. Ведь всегда интересно наблюдать за человеком, который даже в самых экстремальных ситуациях не теряет чувства юмора».

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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