Владимир Машков, Светлана Ходченкова И Александр Петров перевоплотятся в спецагентов

В Риге начались съёмки нового остросюжетного фильма Карена Оганесяна «Герой» с Александром Петровым, Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым в главных ролях.

В центре сюжета – история Андрея (Александр Петров), 15 лет назад прошедшего обучение в спецшколе Службы внешней разведки, где из подростков готовили агентов. В начале 2000-х проект закрыли, а главный герой давно осел в одном из европейских городов и уже не вспоминает о России. Однажды он снимает трубку телефона и слышит голос отца (Владимир Машков), считавшегося погибшим, – тот сообщает Андрею, что на него открыта охота. Его пытаются уничтожить неизвестные силы, и ему остаётся только бежать. Андреем теперь движет желание не просто выжить, но и вновь найти отца. На помощь главному герою приходит его первая любовь Маша (Светлана Ходченкова), у которой во всем происходящем тоже есть свой интерес. Андрей всё глубже втягивается в шпионскую игру, еще не осознавая ее истинных масштабов.

Производством картины занимается кинокомпания «КАРГО» при участии холдинга ВГТРК.

Режиссером проекта стал Карен Оганесян, известный работой над фильмами «Жизнь впереди», «Подарок с характером», «Домовой», а сценарий написал Николай Куликов – соавтор хитов «Я худею», «Движение вверх», «Экипаж», «Легенда №17».

В работе над проектом будут задействованы силы ведущих европейских и российских постановщиков трюков, фильм будет насыщен экшен-сценами, драками, перестрелками и экстремальными погонями. Кроме того, запланирована сложнейшая, но невероятно эффектная трюковая сцена с полетами на вингсьютах, для которой будут привлечены профессиональные спортсмены и каскадеры.

Карен Оганесян, режиссер: «Это будет фильм, который по-настоящему интересно смотреть – зрелищный, с захватывающим сюжетом, неожиданными поворотами, живыми героями, заставляющими сопереживать им. Я считаю, это первый проект для российского кино в подобном жанре. Николай Куликов написал потрясающий сценарий, пропитанный не только интригами, но и иронией, что, на мой взгляд, ставит его на ступень выше привычных фильмов о секретных агентах. Ведь всегда интересно наблюдать за человеком, который даже в самых экстремальных ситуациях не теряет чувства юмора».