© Газета «Новый Взгляд» { 4 апреля 2018 }

Новый «ребёнок» Геннадия Богданова

Рубрики: [Музыка]  
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Обложка Богданов

Во времена, когда интернет практически полностью поглотил рынок аудионосителей, находятся всё-таки смельчаки, которые продолжают выпускать свои новые альбомы на CD, за что им огромный почёт и уважение. Автор бессмертных хитов «Ну и что» и «Русские идут», экс-лидер легендарных групп «Марафон» и «Русские», певец и музыкант Геннадий Богданов представил общественности свой новый сольный альбом с сентиментальным названием «Глаз Твоих Озёра Изменяли Мир». Это произошло спустя 10 лет после выхода предыдущего сольного CD артиста под названием «Левша» в 2008 году. Однако, все эти 10 лет Богданов не сидел сложа руки. Было записано огромное количество нового музыкального материала, которого вполне хватило бы не на один альбом. А в 2015 году музыкант представил публике свой англоязычный проект на CD «Та, что из сентября», о котором мы уже писали.  

И вот, свет увидел новый сольный альбом Геннадия Богданова, который собрал вместе 13 композиций. Это любимая цифра артиста, тем более, что дата его рождения – 13 июня. В рамках промоушена пластинки был снят музыкальный клип на одну из песен – «Я рисовал облака». Как водится в подобных случаях, презентация альбома «Глаз Твоих Озёра Изменяли Мир» состоялась в одном из столичных клубов и собрала многочисленных друзей Богданова. Поздравить артиста с рождением нового «ребёнка» пришли: певец Николай Агутин, поэт Герман Витке, музыкальный критик Сергей Соседов, певец и музыкант Владислав Агафонов, группа «Забытый Разговор», музыкант Дмитрий Христов, певица Малина и множество других талантливых людей. 

Василий Козлов и Геннадий Богданов

Завершая презентацию, Геннадий Богданов пообещал, что больше таких длительных перерывов не будет, и своими новыми песнями он начнёт радовать поклонников как можно чаще. 

Василий Козлов

Журналист, продюсер, режиссёр-постановщик концертных шоу-программ, поэт-песенник, член Союза Журналистов России и Международной Ассоциации Журналистов.

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