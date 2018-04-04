Про феномен успеха Дудя выскажусь, коль тему поднял Евгений Додолев.

Главный козырь Дудя это умение задеть за живое, зацепить струны души ровесников, чисто интуитивно разобраться в тонких материях. Иными словами, это талант свыше, такому не учат в школах журналистики. Что касается профессиональных компетенций, то он слабак и его суждения совершенно не заслуживают внимания.

Объясню подробнее. Я был в восторге от некоторых текстов Дудя ещё четыре года назад и размещал их у себя в соцсетях когда фамилия Юрия никому ничего не говорила кроме узкой прослойки московской тусовки спортивных обозревателей.

К примеру, репортаж о судьбе Ярослава Харитонского, которого сломали в первом же в матче в высшей лиге в «Лужниках» – пацан вышел на поле против «Спартака» и чуть не стал инвалидом, это было на моих глазах, я присутствовал на том поединке и слышал хруст его кости. Дудь умеет найти трогательную историю и душевно рассказать её. Или например лонгрид про телепередачу «Футбольный клуб» — это же была любимая программа детства, я с нетерпением ждал каждый эфир Уткина и обзоры матчей не только с голами, но и с нестандартными комментариями, это был глоток воздух после советского нафталина Перетурина и Маслаченко. Дудь ощущает, что важно для его поколения. Но когда касается детального разбора каких-то сложносоставных процессов, то Дудь себя порой показывает фантастическим дебилом. Интервью с Игорем Суркисом от 03 мая 2013 года – Дудь заваливает президента «Динамо» Киев вопросами про Лукаса Переса, типа мол селекционная ошибка, да как вы лоханулись. И ещё это делает с огромным апломбом как будто сам великий эксперт. «Как можно доверять менеджерам, которые привозят вам таких игроков, как Лукас Перес?» – интересуется Дудь у Игоря Михайловича. Я видел в чемпионате Украины Лукаса Переса – по манере приёма мяча, работе корпусом, удару, резкости было видно, что это игрок с сумасшедшим потенциалом. Просто «Динамо» Киев не его команда. Прошло всего несколько лет и 30 августа 2016 года Лукас Перес стал игроком лондонского «Арсенала», клуб заплатил за его трансфер 17,1 миллиона фунтов, а потом он сделал хет-трик в Лиге Чемпионов в вороте «Базеля» — это показатель того, что как футбольный эксперт Дудь абсолютный ноль.

Дудь поверхностен, не слишком начитан. Он столь же глуповат и пошл, как и его среднестатистический ровесник. Тридцатилетний автослесарь Вася из Верхней Салды видит в Дуде в доску своего парня – глупый юморок ниже пояса, зацикленность на деньгах и тёлках, неряшливый внешний вид, вульгарные татуировки.

Владимир Познер и Леонид Парфенов, прежние иконы тележурналистики, были образованными, подкованными, эрудированными, т.е. сами по себе являлись кладезю знаний. Дудь же полная противоположность им. Его эфиры с рэперами и видеоблогерами никогда не смотрю, потому что совсем скучно. Обращаю внимание только на беседы с политиками вроде Навального, Ходорковского и Собчак. Дудь это медиакоммуникатор между миром тридцатилетних невежественных болванов и корпорациями, желающими втюхать его аудитории всякие товары услуги. Сергей Бодров и канал «MTV» это вехи поколения. Эти фильмы удались благодаря правильному выбору темы, а не из-за мастерства интервьюера. Я не помню нестандартных вопросов от него, после которых гостей прорывало на любопытные откровения. Дудь это трубадур банальности в шутовской обёртке. Его профессиональная кухня мне не интересна. Он, определенно ещё некоторое время побудет в тренде, но непременно сдуется и начнет страдать. А всё потому, что взрослый мужчина в сорок лёт с хохмами и кругозором провинциального десятиклассника, будет смотреться совсем нелепым пугалом и посмешищем в быстро меняющемся мире медиа.