«Не в себе»: Безумно самобытно

Новый Содерберг – это просто вау! Я полюбил буквально каждый кадр его новой ленты «Не в себе». Приятно видеть Стивена снова на передовицах жанрового кино, тем более что на этот раз он открыл для себя новый горизонт – жанр хоррора. Но хоррор у него совсем нетипичный – это больше психологический триллер, продолжающий традиции его же «Побочного эффекта» с темой слепой веры в праведность института здравоохранения и отношения к любому назначенному лечению как к должному (мне не важно, кто меня лечит, какие таблетки надо пить и где нужно подписывать – я человек XXI века, мне нет дела до этих формальностей, лишь бы мне стало лучше).

Кроме того, Содерберг умудрился скомпоновать в «Не в себе» последовательность и поразительную детальную проработку «Заражения» (одного из лучших фильмов режиссёра и, возможно, самого страшного не-хоррора в эпоху вирусов и антисанитарии) с сильнейшей центральной женской ролью со времён «Эрин Брокович». Клер Фой напоминает здесь дикого зверька, загнанного в клетку.

Плюс, лёгкий социальный контекст и остроумный комментарий по этому поводу, прослеживающийся в прошлогодней «Удаче Логана», Содерберг продолжил и в «Не в себе», слегка утяжелив акценты. Однако там была тема рабочего класса в современной Америке, здесь режиссёр поднимает вопрос другого характера и, кажется, не затрагиваемый ещё ни одним кинематографистом (по крайней мере, в такой форме). Речь идёт о том, как так называемые «профессиональные» реабилитационные клиники наживаются на необязательно больных пациентах, а скорее просто нуждающихся в поддержке и профессиональном совете.

Технически кино также выглядит безумно самобытно. Музыкальные эффекты подобраны безупречно, цветовые решения завораживают – особенно сцены в синем свете, в каждом движении камеры, то есть айфона, виден узнаваемый почерк самого Содерберга: весь фильм – учебник его авторского киноязыка.

Стивен Содерберг снова подтвердил звание главного голливудского экспериментатора, доказав своим тайно снятым на мобильный телефон триллером с парой-тройкой узнаваемых лиц (включая камео-сюрприз), что талантливый человек талантлив во всём. Пока что это лучший фильм года.