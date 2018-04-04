{ 4 апреля 2018 }

«Не в себе»: Безумно самобытно

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Не в себе

Новый Содерберг – это просто вау! Я полюбил буквально каждый кадр его новой ленты «Не в себе». Приятно видеть Стивена снова на передовицах жанрового кино, тем более что на этот раз он открыл для себя новый горизонт – жанр хоррора. Но хоррор у него совсем нетипичный – это больше психологический триллер, продолжающий традиции его же «Побочного эффекта» с темой слепой веры в праведность института здравоохранения и отношения к любому назначенному лечению как к должному (мне не важно, кто меня лечит, какие таблетки надо пить и где нужно подписывать – я человек XXI века, мне нет дела до этих формальностей, лишь бы мне стало лучше).

Кроме того, Содерберг умудрился скомпоновать в «Не в себе» последовательность и поразительную детальную проработку «Заражения» (одного из лучших фильмов режиссёра и, возможно, самого страшного не-хоррора в эпоху вирусов и антисанитарии) с сильнейшей центральной женской ролью со времён «Эрин Брокович». Клер Фой напоминает здесь дикого зверька, загнанного в клетку.

Плюс, лёгкий социальный контекст и остроумный комментарий по этому поводу, прослеживающийся в прошлогодней «Удаче Логана», Содерберг продолжил и в «Не в себе», слегка утяжелив акценты. Однако там была тема рабочего класса в современной Америке, здесь режиссёр поднимает вопрос другого характера и, кажется, не затрагиваемый ещё ни одним кинематографистом (по крайней мере, в такой форме). Речь идёт о том, как так называемые «профессиональные» реабилитационные клиники наживаются на необязательно больных пациентах, а скорее просто нуждающихся в поддержке и профессиональном совете.

Технически кино также выглядит безумно самобытно. Музыкальные эффекты подобраны безупречно, цветовые решения завораживают – особенно сцены в синем свете, в каждом движении камеры, то есть айфона, виден узнаваемый почерк самого Содерберга: весь фильм – учебник его авторского киноязыка.

Стивен Содерберг снова подтвердил звание главного голливудского экспериментатора, доказав своим тайно снятым на мобильный телефон триллером с парой-тройкой узнаваемых лиц (включая камео-сюрприз), что талантливый человек талантлив во всём. Пока что это лучший фильм года.

Не в себе (Unsane)

Год: 2018

Не в себе Постер

Жанр: ужасы, триллер

Страна: США

Режиссер: Стивен Содерберг

Сценарий: Джонатан Бернштайн, Джеймс Грир

Продюсер: Кори Бэйс, Дэн Фелмэн, Джозеф Маллок

Оператор: Стивен Содерберг

Художник: Эйприл Ласки, Сьюзэн Лайолл, Ким Фишер

Монтаж: Стивен Содерберг

В ролях: Джошуа Леонард, Клер Фой, Сара Стайлс, Марк Кадиш, Эми Ирвинг, Колин Вуделл, Мира Лукреция Тейлор, Линда Моз, Зак Черри, Полли МакКи

Мировая премьера: 21 февраля 2018

Премьера в РФ: 29 марта 2018, «Двадцатый Век Фокс СНГ»

Продолжительность: 98 мин. / 01:38

Вадим Богданов


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