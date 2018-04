«Не в себе»: Безумно самобытно

Режиссер Стивен Содерберг («Двенадцать друзей Оушена», «Че», «Траффик») собирается завязать с кинематографом. Об этом в интервью сообщил Мэтт Дэймон, который снимается сейчас у Содерберга в фильме «Зараза». – Стивен уже несколько лет говорит об этом. Он решил заняться [Читать...]

В последнее время Голливуд взял курс на новую тенденцию в производстве фильмов ужасов: сначала снимать плохое и бездарное кино, при этом сорвав куш в прокате, затем увольнять постановщика, приглашать более талантливого режиссёра и превращать продолжение в приквел, в [Читать...]

Стивен Содерберг намерен снять сиквел своего дебюта «Секс, ложь и видео» (Sex, Lies, And Videotape, 1989, США, в ролях – Питер Галлахер, Энди Макдауэлл), который получил название «Как выжить в номере страсти» (How to Survive A Hotel Room [Читать...]

«Париж. Город мёртвых» – фильм ужасов, рассчитанный на самые разные возрастные категории зрителей. Но, по-моему, лучше всего этот фильм ужасов демонстрировать в детском саду. Думаю, что аудитория детского сада – какой-нибудь «Снежинки» или «Звёздочки» – будет наиболее благодарна, [Читать...]

Paramount приобрела права на экранизацию фантастического хоррора режиссера Кларка Бэйкера «Vessel». Фильм в стиле «Чужого» и «Нечто» расскажет историю пассажиров рейса самолета 298 компании Liberty Airlines, которые после взлета сталкиваются с чужеродным существом и вынуждены продемонстрировать волю к [Читать...]