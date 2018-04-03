Где жить лучше?

На ТВ вчера обсуждали статью в CNN – где лучше жить: в Штатах или в России?

Ну, наши оппозиционеры смеялись. Врачей у нас больше и койко-мест, а медицина-то гораздо хуже по результатам. И тому подобное. Что за идиотизм? “Все знают, где лучше”.

Оказывается, все, да не все уже.

Здесь интересна сама постановка вопроса. Это же не наша пресса, – американская. Ещё недавно им в страшном сне такие вопросы бы не приснились. Где лучше жить? Да вы смеетесь? “Все знают, где”.

А теперь пропаганде на том конце нужно подключать и эту сторону проблемы. Покупательная способность, индексы счастья, расслоение общества – теперь такие штуки нужно доказывать, а не пользоваться обычным “это и так все знают”.

Почему? Всё ж вроде ясно. У нас население бедное. В долларах получает копейки. А цены вполне мировые. Практически на всё.

Но суть в нюансах. В слове “практически”. У нас нет такой заорганизованности. Нет такого давления на человека именно по структуре потребления. Если ты перемещаешься на позицию начальника, у тебя нет таких обязательств: менять круг общения, менять среду, жилье, машину. Система статусности не проработана. Можешь жрать гречку и ездить на ауди, можешь ездить на Ладе и есть икру. Как ты хочешь, так и поступаешь.

У нас есть система “квартира-дача”. На Западе “домик на озере” – признак среднего класса. Отдых. Никто там ничего не выращивает. Более того, это прямо запрещают делать во многих случаях.

У нас с появлением большого количества автомобилей проникновение на 200-300 километров вокруг стало делом обычным. Доступным очень многим. Дача теперь – не просто курятник на шести сотках, а полноценный дом (да, деревенский), но с большим участком в ошеломляющих по красоте и вашей “экологичностью” местах. Плюс обеспечение себя дико дорогими на Западе “экологичными” же продуктами. При этом без прежнего советского фанатизма, когда ты от этого прямо зависишь.

Так что всё сравнивать не имеет смысла. Мы по-прежнему живем иначе. У нас другая бедность и другое богатство. ВВП, ценники, ППС на душу населения – всё это до конца не описывают.

Нужны какие-то другие критерии, которые ещё не придуманы. У нас 30 тысяч долларов стоит участок в 24 сотки на самом берегу чистейшей Бии в Горном Алтае. Это фантастическая красота – но уже не дремучая глубинка. Тут вам и 3G, и пристойная дорога, и многое другое.

Так что жалеть можно об одном. О том, что мне сегодня не двадцать. Что ж. Зато дети.