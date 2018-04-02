{ 2 апреля 2018 }

Мара

Рубрики: [Фейсбук]  

Только трусы и генетические рабы ненавидят Мару Багдасарян.
То, что существует только в их влажных мечтах, Мара делает реальностью.
Никаких компромиссов, никаких соглашений, никакого сотрудничества с ментовской властью.
Навальный по сравнению с Марой – это как украинский полицай и Сидор Ковпак. Собчак – как агент юденрата и Мордехай Анелевич. Оппортунисты и провокаторы. Стукачи и предатели.
Мара – современный диссидент, русская Надя Савченко, чудесная реинкарнация Андрея Сахарова в России 21 века.

Сергей Ключенков


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