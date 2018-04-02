Певица Мара побывала в самой северной точке европейской части России и сняла там клип на композицию «Арктика». «Видео на песню надо снимать в том месте, где песня родилась», – решила Мара и отправилась в экстремальное путешествие в заполярную [Читать...]

Актриса Руни Мара, сыгравшая хакершу Лизбет Саландер в финчеровской экранизации «Девушки с татуировкой дракона» уверяет, что Дэниел Крейг все же появится и в продолжении картины. Напомним, ранее появилась информация о том, что Sony Pictures решила сократить бюджет сиквела, [Читать...]

Мара выпустила альбом «Война и мир» в начале декабря 2015 года. Эпиграфом к пластинке, по словам создателей, может служить строчка из песни «10 направлений»: «Для героя у Бога много наград, для предателей – награды наоборот». – «Война и [Читать...]

В режиссерском дебюте оператора Уолли Пфистера «Превосходство» собирается сыграть Кейт Мара («Стрелок», «Горбатая гора»). 30-летняя актриса и старшая сестра Руни Мары («Девушка с татуировкой дракона») присоединится к Джонни Деппу, Полу Беттани и Ребекке Холл. Напомним, что Уолли Пфистер [Читать...]

XI мото-рок-фестиваль «Берег Маугли» состоится в городе Павлово Нижегородской области с 15 по 17 июля 2016 года. Участниками музыкальной программы фестиваля станут Мара, группы «Северный флот», «Йорш», «Иван Царевич», «Маша и медведи», «Слот» и др.