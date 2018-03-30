Чучо Вальдес покорил столичную публику

С огромным успехом состоялся концерт непревзойденного музыканта – Чучо Вальдеса на исторической сцене КЗ им. П.М. Чайковского. С первых минут феноменального, виртуозного исполнения лучших произведений Чучо завладел cердцами искушенной московской публики. Это были упоительные часы полного единения с чувствующим, тонким и понимающим Зрителем! Лауреат шести премий Грэмми и трёх латинских премий Грэмми, величайший кубинский пианист, композитор, сооснователь первого состава легендарного ансамбля Irakerе и ключевая фигура в эволюции афро-кубинского джаза маэстро Чучо Вальдес своим исполнением в очередной раз подтвердил, что он действительно одно из величайших сокровищ мира музыки!

Хотите поддержать разговор о кубинском джазе, запомните фамилии – Вальдес, Рубакальба и Сандоваль. Приезд Гонсало Рубалькаба в ноябре 2017 и фантастический концерт Арутуро Сандоваля в феврале этого года спродюсировала команда Ram Music. Спустя несколько месяцев они же подарили всем поклонникам афро-кубинского джаза уникальную возможность услышать Чучо. Вальдес дал в Москве единственный концерт на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского.

«Огромные шаги» – хрестоматийная композиция Джона Колтрейна, одна из многих известных джазовых мелодий, которые исполнял для московской публики Чучо Вальдес в свой очередной приезд в Россию. Такой же великан, как и его любимый неоромантик Рахманинов, Чучо делает всего несколько огромных шагов через сцену и садится за свой «звонкий» инструмент.

Критики New York Times назвали Маэстро одним из величайших сокровищ мира музыки. Вам будет достаточно нескольких минут, чтобы понять слова Чучо: «Рояль – это почти оркестр». В этот вечер Вальдес показал и свой знаменитый неутомимый афро-кубинский ритм, и невероятные интерпретации Рахманинова, Шопена и «Подмосковных вечеров».

Свобода приходит из практики и исследования. Южно-американские ритмы или европейская музыка, Вальдес все играет виртуозно и характерно, с плотным, однозначным звуком, а то, как экспрессивно музыкант использует педали, напоминает нам о манере его кумира Билла Эванса.

Из воспоминаний его родителей мир знает, что Чучо начал играть на фортепиано в три года. Он копировал мелодии, услышанные по радио и те, что играл его отец, великий джазовый пианист и композитор Бебе Вальдес. Сам Чучо этого не помнит, но рассказывает, что домашние уроки музыки и сольфеджио ему начали давать с пяти лет. Благодаря отцу, Чучо с детства окружали джазовые звезды: он слушал и смотрел живые выступления Нэта Кинга Коула, Эррола Гарнера, Сары Воэн.

Практически каждую композицию, которую Чучо выбирает по настроению, он сопровождает историей, как сделал из Шопена джаз или как импровизировал с «Шехерезадой» Римского-Корсакова: «Как только моя учительница вышла, я начал играть сюиту в ритме джаз-н-блюз, а она вбегает с криком: «Зачем ты это делаешь?». Я ответил просто: «Мне нравится». С того момента я научился делать только то, что люблю».

Wow-моментов, о которых обычно говорит Вальдес, два: исполнение Misa Negra с его джаз-бэндом Irakere в Ньюпорте, когда на фестивале играли Билл Эванс и Тайнер Маккой, а также момент вручения первой «Грэмми».

Misa Negra, как и многие вещи Irakere, родилась из экспериментов с африканскими барабанами племени йоруба и кубинскими конга. Кстати, название Irakere – тоже из культуры йоруба. Вальдес основал легендарный ансамбль, когда ему было 32.

С того момента прошло 44 года, в 2017 Чучо получил уже шестую премию «Грэмми» за альбом Tribute to Irakere, продолжает выбирать яркие цвета в одежде и неизменно дополняет образ кепкой Kagol. Как один его любимый Телониус Монк, Чучо очень любит свои головные уборы. Как другой его любимый пианист, его отец, Бебе Вальдес, теперь и сам выступает со своими детьми, которые счастливо унаследовали джазовый ген.

Хотите понять маэстро лучше? Слушайте его любимых музыкантов: Сесила Тейлора, Арта Тейтума, Дэйва Брубека, Тайнера Маккоя, Херби Хэнкока и Кита Джарретта.

Вечер в зале Чайковского завершился совершенно предскауземо для великого Чучо Вальдеса, публика вызывала Маэстро на бис несколько раз и стоя аплодировала высочайшему мастерству гениального музыканта!