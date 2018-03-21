Станислав Говорухин, Андрей Кончаловский и Александр Домогаров получили премии

Торжественная церемония вручения премий правительства РФ состоялась в Доме правительства 21 марта 2018 года. Награждал лауреатов министр культуры Владимир Мединский.
- Мы сегодня награждаем лучших из лучших. Для нас важны все проекты и начинания, связанные с развитием нашей культуры. Мы высоко ценим ваш труд, от него зависит вектор дальнейшего развития культуры. Уверен, что эта высокая награда станет не только знаком высочайшего качества вашей работы, но и стимулом к дальнейшим свершениям, — цитирует Мединского РИА «Новости».
Режиссёр Станислав Говорухин и актёр Иван Колесников получили премии за фильм «Конец прекрасной эпохи», Андрея Кончаловского, Юлию Высоцкую и Александра Домогарова наградили за постановку трилогии по пьесам Чехова на сцене Театра имени Моссовета. Гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой вручили приз за выставочный проект «Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения», ставший одним из самых популярных выставок своего времени. Также лауреатами премии стали Рудольф Фурманов, создавший первый в России негосударственный репертуарный театр, писатель Алексей Варламов (книга «Шукшин»), архитектор Юрий Земцов (Новая сцена Александринского театра), Константин Феоктистов (мультфильм «Три богатыря. Ход конём») и другие. Поэту Евгению Евтушенко премию присудили посмертно.