Станислав Говорухин, Андрей Кончаловский и Александр Домогаров получили премии

Актеру театра и кино Александру Домогарову исполнилось 50 лет. Он родился в Москве, окончил среднюю и музыкальную школу № 36 им. Стасова. А в 1984 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1995 года является актером [Читать...]

Юбилейный концерт Александра Домогарова, посвященный 50-летию артиста, состоится в Crocus City Hall 12 июля. В программе вечера, получившей название «5.0», будут выступать друзья именинника и коллеги по смежному, эстрадному цеху, среди которых Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Александр Маршал, [Читать...]

Фильм Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи» по произведениям Сергея Довлатова выйдет в прокат осенью 2015 года. – Планируем выпускать фильм осенью, работу я уже закончил, – цитирует г-на Говорухина ТАСС. Съемки фильма начались летом 2014 года. В основе [Читать...]

Кинорежиссер Станислав Говорухин, глава предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина в 2012 году, попросил прощения за решение Совета Федерации о военном вмешательстве на Украине. Это произошло в Прощёное воскресенье 2 марта 2014 года на фестивале «Дух [Читать...]

Разговоры о Никите Михалкове происходят постоянно, а вот о Станиславе Говорухине вспоминают изредка. А ведь Говорухин тоже большой режиссер и прижизненный классик. Посмотрел я последний фильм Говорухина «Weekend» и даже говорить нечего. Совсем он потерял режиссерское чутьё. Если [Читать...]