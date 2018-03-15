{ 15 марта 2018 }

Россия

Рубрики: [Фейсбук]  

Думаю, что кровная, смертная связь с Россией для меня – это та пьянящая воля диких пространств, где воздух можно пить, где физически ощущаешь присутствие Бога, и где нет нужды ни в фальши, ни в зауми, ни в позерстве – ты понят и принят людьми, каким ты есть.
Севморпуть, Волга, Енисей, Ангара, Лена, Амур.
Лишь бы это никогда не кончалось…

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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