Думаю, что кровная, смертная связь с Россией для меня – это та пьянящая воля диких пространств, где воздух можно пить, где физически ощущаешь присутствие Бога, и где нет нужды ни в фальши, ни в зауми, ни в позерстве – ты понят и принят людьми, каким ты есть.

Севморпуть, Волга, Енисей, Ангара, Лена, Амур.

Лишь бы это никогда не кончалось…