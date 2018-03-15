А вы заметили, как в сознании нашего народа наступил перелом? Это раньше мы ужасались, переживали, плевались в омерзении. Сейчас мы шутим. И поднимаем их на смех. И это им больнее всего. Они же ЭПАТИРУЮТ. То есть должны вызывать этим возмущение, а над ними просто смеются.. Как в опросе про Сталина на “Свободе”. насмешничают..

Я помню этот самый лечебный смех в середине 90-х. Тогда был какой-то смотр танцевальных коллективов, которым вручали ценные подарки и отправляли за границу – нести русскую культуру.

Один коллектив уже работал на тренд – они замечательно плясали русскую, а вишенкой на торте солист вываливал из штанов большой фаллос. Штаны были такие с набивным пенисом.

Жюри – сплошь из искусствоведов – очень позитивно реагировали – это новое слово, на Западе оценят и поймут. Был не согласен только журналист из ” Культуры”. Но его не слушали. После концерта было вручение призов , всем что-то одинаковое.

От “Культуры” дарили свои призы. Этому коллективу с большим пиететом подарили большой надувной пенис – с язвительной речью. Этот самый журналист. Но хохотали не над этим – над худ. руководителем. Он получил этот пенис и сходя со сцены запнулся и упал вместе с ним – в обнимку..

Мелочь, а запомнилось.. Особенно красное, потное, злое и обиженное личико этого флюгера культуры.

Так что – давайте смеяться.. Не плакать же, как Собчак?