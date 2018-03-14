Игрушечные санкции Великобритании против России – высылка аж 23 неинтересных чиновников, перебирающих бумажки, и это в ответ на применение химического оружия, на “военную атаку”, – говорят нам о том, что Лондон не верит, что Скрипаля отравила Россия, и не хочет всерьез пикироваться с Россией, а просто барабанит на публику обязательный номер о русской угрозе.

У них в руках находятся миллиарды, особняки и семьи значительной части нашего начальства, а они чижика съели.

Значит, не верят и не хотят.

Кстати, заодно это значит, что и сами они Скрипаля не травили. Было бы это их рук дело – у них тем более был бы готов яркий, громкий ответ.

Скорее всего, тут имел место какой-то третий сюжет – и не исключено, что совсем пародийный, нелепый, в стиле братьев Коэнов.

Но мы о нем не узнаем.