Сила пропаганды в том, что громко кричать нужно прямо сейчас, а что будет завтра и послезавтра – неважно, уже все забыто.
Но иногда полезно и вспоминать.
Например, ровно год назад, весной 2017 года у нас планировалась мощнейшая молодежная революция.
Разные милые люди, грозно вращая глазами, пророчили нам неизбежный бунт каких-то то ли школьников старших классов, то ли студентов первого курса, которым кровавый режим не дает дороги в жизни, и потому они вот-вот сметут его – и тогда заживем.
Заодно и цифра была такая красивая – семнадцатый год.
И где все это?
Где эта мощная революционная молодежь?
” – Это была шутка, – сказала она наконец, – клянусь вам! это была шутка!”
Запоминайте, когда пропагандисты о чем-то пророчески врут.
Время пройдет – пригодится.
Пропаганда
Сила пропаганды в том, что громко кричать нужно прямо сейчас, а что будет завтра и послезавтра – неважно, уже все забыто.
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