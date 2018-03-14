Помимо бандеровской пропаганды, которая неинтересна, поскольку вообще обращена в другую сторону, существует другая: либеральная русскоязычная пропаганда, которая призвана создать ощущение, что юг и восток Украины заодно с бандерой. Да, там есть русскоязычное либеральное меньшинство, мозги которого промыты украинским [Читать...]

Пропаганда – это когда кто-то нарочно наврал, но иногда вранье бывает особенно вредным и абсурдным. И сейчас это рассказы доверчивым людям в телевизоре (да и не только) про то, что Россия воюет в Сирии, чтобы «остановить терроризм на [Читать...]

Вот смотрите, как работает пропаганда. Сейчас разные знаменитости патриотических взглядов фотографируются с плакатиками “Хватит убивать”. И, если не думать, то все вроде бы хорошо – выступают против войны люди, что ж тут плохого. (не надо, не надо думать, [Читать...]