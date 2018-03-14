Риторические вопросы

Ну ладно, есть у части населения устойчивое мнение, что жить здесь невозможно, что становится всё хуже и хуже, что власть ничем кроме жажды наживы не руководствуется… Пусть так. Мне так не кажется, есть недостатки в пробирной палатке, куда ж без них, но не всё так кромешно. Ладно, промежуточно, для дискуссии соглашусь, что в стране оч многое плохо, хотя и настаиваю на положительной динамике, если отматывать с начала 2000-х. Пусть.

Но поражает пристальное выискивание местных недостатков и абсолютная слепота в других направлениях. Видеть несправедивость в одном и не видеть в другом – это ли не диагноз?

Удобно конечно считать власть обезумевшей, поругавшейся со всем миром, шантажирующей этот мир ядерной дубинкой, но неловко оценивать этот самый мир через розовые фильтры.

Последние новости по всему событийному спектру определённо указывают на то, что против нашей страны полным ходом воюют. Высказывания о том, что не начни Россия сопротивляться, не отстаивай она свои интересы, да, агрессивно и последовательно, не было бы на нас наката – в пользу бедных. С чего это вдруг геополитические оппоненты отказалиь бы от своих интересов? И то, что слабых бьют и добивают – не вчера стало аксиомой.

Интересно, а почему наши соотечественники с критическим взглядом на происходящее в стране не смотрят на весь комплекс мировых проблем? Инерция мышления? Неготовность признаться себе в том, что ошибались изначально, сделав слово “патриотизм” ругательным?

Вопросы риторические