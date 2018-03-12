Я всегда скептически отношусь к всякого рода обещаниям побороть коррупцию. Прямо таки смеюсь и рыдаю одновременно. Дело в том, что коррупция штука ужасно интересная. Иногда под ее видом нам пытаются втюхать какую-то хрень с проститутками и яхтами, иногда наоборот, откровенного коррупционера выставляют зайкой -бибигайкой. Типо денека сама случайно в руки прилетела.

Но тем ни менее. Тут центр политической информации Андрея Мухина” предоставил экспертный доклад под каноническим названием “Мировой опыт борьбы с коррупцией и российские реалии”.

Не буду долго томить, кто хочет, сам прочтет. Но, как это ни странно, с основными тезисами можно согласится. В последнее время, уж не знаю, с чем это связано, прошло несколько крупных антикоррупционных дел с вполне позитивными результатами, от “зачистки банковских дел”, до “федерального десанта в Дагестан”.

Хорошавин, Гайзер, Белых, Улюкаев пали смертью храбрых в результате довольно грамотных действий тех, кто притянул их за взятки.

Методы антикоррупционной борьбы очень напоминают те, которые применялись еще советским КГБ, пусть и неоднозначной организации, но вполне эффективной именно в этом направлении в советское время.

Путина, конечно же переизберут. В этом никто не сомневается, даже те, кто голосует против. Или не идует на выборы вообще. И поэтому раз так, единственно, чего хотелось бы, чтобы антикоррупционная борьба интенсивно продолжалась. Ибо заебали держиморды, пилящие и откатывающие наши деньги.