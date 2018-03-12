Валерия открывает диетический бизнес с Эмином Агаларовым

Валерия открывает бизнес по доставке на дом диетической еды. Курс здорового питания от исполнительницы получил название No Secret by Valeriya. Партнером артистки станет певец и первый вице-президент группы компаний Crocus Group Эмин Агаларов.

- Эта идея пришла несколько месяцев назад, – рассказала певица в интервью журналу «Стархит».– Я хочу поделиться опытом со всеми желающими: как похудеть, излучать энергию каждый день и не тратить время на приготовление пищи. Сбалансированная еда будет доставляться курьерами на дом или в офис. Перед началом курса каждый пройдет консультацию у наших диетологов. Они, основываясь на образе жизни человека, дадут советы, что и в каких количествах можно есть, как совмещать это со спортом и так далее. Кто-то хочет сбросить лишние килограммы, кто- то наоборот – грамотно набрать массу. Будут варианты и для тех, кто находится на «сушке».

Диетические блюда будут готовить шеф-повара ресторанов сети Crocus Group. Помимо обычного в ассортимент доставки войдет и веганское. Наборы на день будут разной калорийности – от 900 до 3300 ккал. А блюда – на любой вкус: от запеченых рулетиков из сибаса с овощами гриль и котлет из киноа и свеклы до кокосового пудинга с манго, чиа и миндалем.

- Одними из первых меню попробуют друзья и родные, – говорит Валерия. – Муж, дочь и сыновья уже вовсю тестируют. Пока довольны. Те, кто ставят цель похудеть, уже начали это делать. Питание подойдет всем – как энергичным людям, занимающимся бизнесом, так и домохозяйкам.

Сроки запуска проекта пока не объявлены, но, по словам певицы, они надеются стартовать в ближайшие месяцы.