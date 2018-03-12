Влад Рамм – «Лу4ше» **

2018, Archer

С ноября 2014-го по ноябрь 2015 года Владислав Рамм был четвёртым участником группы M-Band, собранной с помощью реалити-шоу «Хочу к Меладзе». Спустя год бойз-бэнд превратился в трио – Рамм покинул коллектив, да ещё и со скандалом, умудрившись довести интеллигентного продюсера Константина Меладзе до белого каления. Влад заявил, что уходит, чтобы начать сольную карьеру. Константин Шотаевич горячо опроверг эти слова, сказав, что уволил Рамма сам из-за профнепригодности последнего. Кроме того, вдогонку обруганному Владу продюсер Меладзе сообщил, что никакой сольной карьеры у того не будет, ибо контракт прямо запрещает ему это до 2021 года. Заметим, что десятку девушек, уходивших из «ВИА Гры», Константин никаких препятствий для сольной карьеры не чинил, и относился к смене составов довольно философски. А тут прям взыграло что-то.

В конце 2016-го Рамм представил сольный альбом «Первый», который после релиза возглавил чарт продаж iTunes (персональные фанатки, появившиеся во время работы в группе, не подвели), а через несколько дней бесследно исчез со всех цифровых площадок. Его там и до сих пор нет. Никаких объяснений не последовало, и оставалось предположить, что Влад безропотно подчинился неумолимой судьбе и тому самому контракту, согласно которого у «профнепригодного» артиста не может быть сольной карьеры до 2021 года. За всем этим незримо маячил образ злопамятного продюсера.

В 2017 году Рамм зашёл к сольной карьере с другой стороны – найдя другого продюсера, Яну Рудковскую. Для перезапуска проекта Рамм начал с дуэта с сыном Яны, а через полгода дело дошло и до выпуска «очередного» дебютного альбома «Лу4ше». На сей раз пластинку никто с витрин не удаляет, но как новому продюсеру удалось уговорить старого забыть про контракт, история умалчивает: никаких публичных заявлений по этому поводу не было.

Впрочем, если включить альбом «Лу4ше», некоторые версии появятся сами собой. Признаться, я был уверен, что Влад Рамм с Яной Рудковской будет работать где-то на поле бойз-бэндов, производя сладкую и романтичную попсу для девочек. Реальность опровергла это предположение с чудовищной беспощадностью. Первый же трек «Не с района» начинается так: «И вообще я не с района, пацы, хватить тут п…ть, тёлкам абсолютно пох…, кто из вас тут п…т всех». При этом Рамм, что твой Pharaoh, как бы нехотя гундосит через губу, веско указывая на свою принадлежность к борзым рэперам, а не к гладким поп-мальчикам. Сольная карьера в таком жанре не представляет никакой конкурентной опасности для проектов бывшего продюсера – вероятно, поэтому Константин Меладзе больше не препятствует сольным экзерсисам Влада.

Яна Рудковская в этой истории предстаёт дамой, хватко следящей за трендами (сыновья, видимо, помогают). Не Биланом единым, и если сейчас хорошо продаются лениво произнесённые возмутительные матерные тексты, то почему бы не сделать и такой проект?

Правда, есть одна большая проблема. Со стороны как-то сразу становится ясно, что Влад Рамм не подходит для этого проекта. Если у Фараона и Фейса есть некий искренний болезненный кураж, следить за которым интересно, то бывший участник M-Band подражает форме, не имея за душой содержания, поэтому слушать его скучно и стыдно, когда он старательно, но неумело матерится, и просто скучно, когда он всё-таки поёт поп-музыку а-ля Билан. К тому нельзя так поступать с фанатками: они тебя полюбили мальчиком-зайчиком, а ты им ответил женоненавистническим рэпом.

Алексей МАЖАЕВ.