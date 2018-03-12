{ 12 марта 2018 }

Герои «Ну, погоди!» на кроссовках Puma

Рубрики: [Кино]  [Мода]  
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Puma

Компания Puma выпустит совместную коллекцию кроссовок со студией «Союзмультфильм». Черные кроссовки с желтой полосой украсят изображения Винни-Пуха и Пяточка и надписи «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед», а на синей паре с белой полосой будут изображены Заяц и Волк из «Ну, погоди!» и написаны их имена.

В «Союзмультфильме» отметили, что для Puma этот первый опыт подобного сотрудничества с российской компанией. Новая коллекция появится в магазинах Puma 19 апреля 2018 года. В честь 50-летия Puma Suede компания также выпустит коллекции совместно с брендами Hello Kitty, Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski и Barbie.

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