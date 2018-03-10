{ 10 марта 2018 }

Андрей Макаревич и Yo5

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
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Фестиваль «АРТ-атмосфера» объединяет отечественных музыкантов самых разных направлений: джаз, рок, блюз. Самое главное здесь — это проверенная музыка: проверенная временем и зрительской любовью. В 2018 году в рамках фестиваля прошли концерты звезд отечественной сцены: Константина Никольского, Левана Ломидзе, Олега Киреева. Заключительным аккордом станет новый проект народного артиста России Андрея Макаревича и Yo5. Концерт пройдет 13 апреля в Центральном доме художника.

Андрей Макаревич занимается джазом с начала XXI века, за это время вместе с ним на сцену выходили десятки музыкантов. Его «Оркестр Креольского Танго» начинался в 2001 году скромно — в составе группы было всего семь музыкантов. Но вскоре коллектив разросся до биг-бенда с полной духовой секцией. Теперь Андрей Макаревич подготовил новую программу, в которой он исполнит в джазовых тонах свои лучшие песни разных лет. Сам Андрей Макаревич комментирует это так: «Я всегда считал, что чем яснее мысль, тем меньших изобразительных средств она требует. Это касается любого вида искусства. И вообще если раньше и приходилось играть в минимализм – то в основном из-за того, что больше не умели. Теперь картина другая – эти музыканты умеют очень многое, поэтому их минимализм – не вынужденный, а осознанный». В новом проекте Yo5 вместе с Макаревичем на сцене Евгений Борец – рояль, Сергей Хутас – контрабас, Давид Ткебучава – барабаны и Тимур Некрасов, отвечающий за все духовые инструменты. В репертуар вошли песни из репертуара «Машины Времени», а также из сольных программ Макаревича. Премьера проекта прошла в ходе концертного тура по Швеции и Финляндии. На сегодняшний день за плечами музыкантов большой тур по Германии, а также туры по Швейцарии, Израилю, Грузии, Голландии, Украине, Бельгии. Теперь музыкальную программу сможет оценить и московская публика.

Антон «Ботаник» ЧЕРНИН.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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