Эмин и Полина Гагарина остановили время «В невесомости»

Состоялась премьера клипа Эмина Агаларова и Полины Гагариной «В невесомости». Съемки клипа прошли в Москве, на территории «Vegas Кунцево». По задумке режиссера Сергея Грея, герои клипа отвлекаются от повседневных проблем и погружаются в атмосферу, в которой время останавливается. Чтобы полностью передать задумку видео, съемочный процесс проходил ночью в красивых и безлюдных интерьерах здания.

- Для меня ночь – самое комфортное время для съемок. Сначала мы отсняли все сцены с Полиной, потом наши совместные, и продолжили снимать мои уже до самого утра, – рассказывает Эмин.

Это первая совместная работа Полины и Эмина. Сама Полина признается, что вокально композиция стала для нее непривычной, но так ей понравилась, что записав ее, они с Эмином решили снять и совместное видео. «В невесомости» вошла в альбом дуэтов Эмина «Прости, моя любовь», релиз которого состоялся 17 ноября 2017 года.