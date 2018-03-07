{ 7 марта 2018 }

Эмин и Полина Гагарина остановили время «В невесомости»

Рубрики: [Музыка]  
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Эмин и Полина Гагарина

Состоялась премьера клипа Эмина Агаларова и Полины Гагариной «В невесомости». Съемки клипа прошли в Москве, на территории «Vegas Кунцево». По задумке режиссера Сергея Грея, герои клипа отвлекаются от повседневных проблем и погружаются в атмосферу, в которой время останавливается. Чтобы полностью передать задумку видео, съемочный процесс проходил ночью в красивых и безлюдных интерьерах здания.

- Для меня ночь – самое комфортное время для съемок. Сначала мы отсняли все сцены с Полиной, потом наши совместные, и продолжили снимать мои уже до самого утра, – рассказывает Эмин.

Это первая совместная работа Полины и Эмина. Сама Полина признается, что вокально композиция стала для нее непривычной, но так ей понравилась, что записав ее, они с Эмином решили снять и совместное видео. «В невесомости» вошла в альбом дуэтов Эмина «Прости, моя любовь», релиз которого состоялся 17 ноября 2017 года.

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