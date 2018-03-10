«Рогатые трупоеды» – «Eclectopsy» ****

2018, «Рогатые трупоеды»

Будучи юным музыкантом, Андрей Макаревич был убежден, что хороший гитарист не может быть плохим человеком. «Как он может быть говном, если так божественно владеет инструментом?» С годами Андрей Вадимович осознал своё романтическое заблуждение и неоднократно о нём рассказывал, в том числе в недавней колонке для «Сноба».

В то же время некоторые непоколебимые ценности в мире всё-таки есть. Я, например, абсолютно убеждён, что не может быть плохой группа, в которой играют Некрозавр, Дарт Мясогоблин, Эксгуматор, Языкастый, Эль Пиранья и Вендиго. А уж если эта группа, один из главных хитов которой называется «Я на солнышке гнию», записывает песни под названиями «Драконик-алкоголик», «Влюблённый трупоед» и «Вальгалл», вера в их прекраснодушие усиливается многократно.

«Рогатые трупоеды» играют как бы «страшный» дэт-метал, но делают это нарочито пародийно и, в общем-то, с большим юмором. Тут надо сделать небольшое отступление и заявить, что этим же занимаются и все остальные дэт-группы, включая самых внешне свирепых. Ну понятно же, что все эти выпотрошенные тела на обложках и кровавые зверства в текстах – это просто крайняя степень чёрного юмора, не выходящая, между прочим, за рамки действующего законодательства. Что? Вам непонятно и вы хотите музыкальное безобразие на всякий случай запретить? Проходите, гражданин депутат. Вон видите, выстроилась очередь из претендентов на пост министра нравственности? Вам туда. Министерство ещё не учреждено, но от его виртуальных руководителей на общественных началах уже спасу нет.

Не забывая, в какой стране они живут, Некрозавр, Мясогоблин и прочие «Рогатые трупоеды» не допускают в текстах какого-то циничного кровопускания. От запрета, если припрёт, их это не защитит, но в любом случае нужно быть объяективным: разудалая «десуха» для «Трупоедов» – лишь отличный повод для отчаянного глума, в том числе и над законами жанра. Законы эти соблюдаются с доскональной серьёзностью, вокалисты рычат на таких сложных щах, что только им известно, как удаётся не рассмеяться. В англоязычных треках, впрочем, это не сложно, хотя и они звучат довольно пародийно. Проблемы алкоголизированных драконов тоже не слишком далеко уходят от обычной тематики песен в этом жанре. Но «Рогатые трупоеды» нашли на этом альбоме пару поводов разгуляться по-настоящему. «Влюблённый трупоед» – яркий (и ярый) образчик «детовой» лирики, оказавшейся забористой смесью из любовных переживаний, чёрного юмора и адового саунда. А главной жемчужиной новой пластинки стал трек «Крафтовый мир». Неожиданное для жанра название песни, не правда ли? Содержание ещё более неожиданное: «Рогатые трупоеды» поют зверским гроулингом от лица… хипстера. В тексте подробно и со знанием дела описываются занятия и предпочтения лирического героя, словно выписанные с модных сайтов, а контраст между контентом и исполнением даёт невообразимый комический эффект.

Алексей МАЖАЕВ.