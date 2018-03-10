{ 10 марта 2018 }

Кристен Уиг сразится с Галь Гадот

Рубрики: [Кино]  
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Кристен Уиг

Кристен Уиг («Девичник в Вегасе», «Невероятная жизнь Уолтера Митти») получила роль главной злодейки в сиквеле «Чудо-женщины». Слухи о переговорах с актрисой подтвердила  режиссер фильма Патти Дженкинс.

– С радостью подтверждаю потрясающую новость! – написала она в твиттере. – Да! Это правда! Невероятно талантливая Кристен Уиг присоединяется к «Чудо-женщине». Жду начала работы с одной из моих любимых актрис. И у нас получает потрясающая история.

Заглавную роль в фильме снова исполнит Галь Гадот. Действие сиквела будет происходить во времена «холодной войны» 1980-х годов. Выход «Чудо-женщины-2» на экраны запланирован на 2019 год.

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