Кристен Уиг сразится с Галь Гадот

Кристен Уиг («Девичник в Вегасе», «Невероятная жизнь Уолтера Митти») получила роль главной злодейки в сиквеле «Чудо-женщины». Слухи о переговорах с актрисой подтвердила режиссер фильма Патти Дженкинс.
– С радостью подтверждаю потрясающую новость! – написала она в твиттере. – Да! Это правда! Невероятно талантливая Кристен Уиг присоединяется к «Чудо-женщине». Жду начала работы с одной из моих любимых актрис. И у нас получает потрясающая история.
Заглавную роль в фильме снова исполнит Галь Гадот. Действие сиквела будет происходить во времена «холодной войны» 1980-х годов. Выход «Чудо-женщины-2» на экраны запланирован на 2019 год.