Кристен Уиг сразится с Галь Гадот

Актриса Галь Гадот в начале декабря 2013 года получила роль Чудо-женщины в фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена». Теперь она решила рассказать об этом более подробно, сообщает BatmanNews. Звезду «Форсажа» и «Рыцаря дня» поклонники вселенной DC восприняли более [Читать...]

Питер Ван Хес пригласил Кристен Стюарт («Ультраамериканцы», «Сумерки») и Хлою Севиньи («Американская история ужасов», «Парни не плачут») в новый фильм, основанный на реальных событиях конца XIX века. Молодая девушка Лиззи Борден подозревалась в жестоком убийстве отца и мачехи при помощи топора, [Читать...]

Как сообщает Variety, Кристен Стюарт станет напарницей Бена Аффлека в новой картине «Фокус». В фильме рассказывается история опытного мошенника, который в качестве соучастника «берет на дело» неопытную девушку. Режиссерами картины выступают Гленн Фикарра и Джон Рекуа («Эта дурацкая [Читать...]

Главным злодеем в фильме «Тор: Рагнарек» станет женщина. Как сообщает CinemaBlend, пока неясно, кому достанется роль и кто из героинь вселенной Marvel рискнет сразиться с Тором. Известно лишь, что создатели собираются пригласить одну из именитых актрис. Напомним, второй [Читать...]

Крис Пайн («Звездный путь», «Стартрек: Возмездие») официально дал согласие на участие в «Чудо-женщине». Он сыграет Стива Тревора – разведчика американской армии в ходе Второй мировой войны. Главную роль в картине по мотивам комиксов DC исполняет Галь Гадот, ей [Читать...]