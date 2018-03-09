Михаил Ефремов

Одного не могу понять – до каких пор такое будет продолжаться? До каких пор у нас будут платить по семь тысяч рублей, чтобы посмотреть на пьяного, который тебя же за твои деньги посылает?

Пьяный врач или водитель приводят в ужас – это понятно. Но разве пьяный учитель так уж лучше? Продавец, почтальон, кто угодно?

А личность творческая, да ещё и оппозиционная – ей можно. Это анчоусам надо трезвыми на работе быть, потому что рабы? Так, что ли?

Повод для разбирательства. У нас актеры забыли о том, что кроме цветов и аплодисментов за хорошее, должны быть гнилые помидоры и тухлые яйца за плохое.

Хорошо бы в студию наших телевизионных программ пригласить Галину Волчек и для начала разговора предложить: дыхни. Чтобы лёд растопить. Да и на всякий случай.

“Сходила 7-го марта на спектакль театра ” Современник”, гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось ждали артиста Ефремова.Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так , как ничего не слышно-радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию.Люди, заплатившие от 4000 до 7000 рублей, были немножко обескуражены, но в зале был министр культуры, не моргнувший глазом, поэтому возмущаться было неудобно – ему-то все нравилось, по всей видимости.Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале. Простите, товарищи артисты, на ваш поклон не хватило мужества остаться. Но в целом, праздник удался – вместо спектакля получили “зоопарк”, смеялись, в основном над собой, что в очередной раз купились на московскую” шнягу”…

А если серьезно, жаль театр, его статус, его величие, его честь и “правду единственную”…